この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で動画「【簡単に使える】温度を色で撮影できるサーモグラフィーカメラ『HIKMICRO Mini 2 Plus V2』をレビューします」を公開。スマートフォンに接続するだけで、あらゆる物の温度を色で可視化できる超小型サーモグラフィーカメラの魅力と実力を解説した。



今回紹介された「HIKMICRO Mini 2 Plus V2」は、USB Type-C端子でスマートフォンに直接接続して使用するサーマルカメラだ。戸田氏はまず、製品のコンパクトさと質感に注目。金属製の筐体は高級感があり、重量もわずか24gと軽量である点を評価した。付属品には、持ち運びに便利な専用ケースに加え、iPhone用のLightningアダプターや延長ケーブルも同梱されており、様々なデバイスや状況に対応できる点が紹介された。



セットアップは極めて簡単で、専用アプリをインストールしたスマートフォンに本体を接続するだけ。アプリを起動するとすぐにライブビューが開始され、目の前の光景が温度によって色分けされた映像で表示される。戸田氏は自身の手にカメラを向け、「指先ほら冷たいのわかりますよね」と、体温分布がリアルタイムで視覚的に把握できる面白さを実演した。



さらに、本製品は手軽さだけでなく、専門的な機能も豊富に搭載している。画面内の最高温度と最低温度の箇所を自動で示す「ホットスポット」「コールドスポット」機能や、指定した範囲内の最大・最小・平均温度を測定する機能などを紹介。これらの機能を使えば、電子機器の発熱状況のチェックや、建物の断熱性能の確認といった専門的な用途にも活用できると解説した。また、撮影したデータはPCの専用ソフトでさらに詳細な分析が可能である点も、本製品の強みとして挙げられた。



戸田氏は、この手軽さと多機能性を両立した点を高く評価し、67点という高得点を付けた。趣味のガジェットとして楽しむだけでなく、料理の温度管理やエアコンの効率チェックといった日常生活、さらには仕事での専門的な計測まで、アイデア次第で無限の可能性が広がる一台であると結論付けた。