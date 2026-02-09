渡辺直美、“好きな人との電話”がプライベートの楽しみ「今まで一切なかったので…」

2月9日放送の日本テレビ系『ZIP！』に渡辺直美がVTR出演し、プライベートの変化を語った。

現在、アメリカ・ニューヨークで生活している渡辺。VTRでは、自身について、“1人で過ごしたいインドアタイプ”だといい、「例えば東京だったら『じゃあ明日の現場渋谷です』とか『品川です』って車で20〜30分ぐらいの距離じゃないですか。ニューヨークの仕事だと『じゃあ明日スイス』とか『来週LA』とかっていう、現場が全部遠くて」と話した。

続けて、「時差ボケがある中仕事するっていう経験してから、家でゆっくり過ごしたい、休みの日は」「ってなってから気付いて、あれ？1人で過ごす家めっちゃいいねみたいな」と、ニューヨークでの生活がライフスタイルを変えたと説明。

その上で、“おうち時間”の楽しみとして、「たまにね、好きな人と電話したりとかする時間も好きです」「好きな人と遠距離だったりとかした時期もあったんですよ。そういう時は電話で『今起きたの？こっち夜だよ』みたいなのをやったりしてます」「そういうのとか今まで一切なかったので。好きな人と電話したいとか、LINEどうかなとかっていうのはなく、ほんとに突き進んで、プライベートも家帰ってちょっと寝てすぐ（仕事）っていうのが、変わりました」と明かしていた。