【葬送のフリーレン】第2期EDテーマ『The Story of Us』コラボスペシャルMV公開！
毎週金曜日に放送中のTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期、miletによるエンディングテーマ『The Story of Us』のフルバージョンと、アニメ第2期本編の映像がコラボレーションしたスペシャルミュージックビデオ（MV）が公開された。
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3200万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
そんな話題沸騰の漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』の第2期が、毎週金曜よる11時、日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” で放送中。
そのTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期を彩るエンディング（ED）テーマが、シンガーソングライター・miletによる『The Story of Us』。このたび、その『The Story of Us』のフルバージョンと、アニメ第2期の本編の映像がコラボレーションしたスペシャルミュージックビデオ（MV）が公開された。
旅路を行くフリーレンたちを見守り、時にそっと背中を押すような言葉を、伸びやかでかつ力強い歌声で紡ぐ『The Story of Us』。milet自身が「進む一歩にも、立ち止まるときも、振り返る瞬間にも意味がある。そのどんなときにも、この曲であなたを守ることができますように。お守りのようになれますように」という願いを込めて制作し歌い上げたという楽曲は、毎週『葬送のフリーレン』第2期の物語を彩っている。そして今回公開された、『The Story of Us』フルバージョンとアニメ本編映像がコラボレーションし構成されたスペシャルMVに映し出されるのは、フリーレン、フェルン、シュタルク3人のかけがえのない一瞬の数々。さまざまな地を訪れ人々との穏やかな交流、そして遭遇する魔物や魔族との激しい戦い…そんな旅路の中で3人が絆を深めていく姿が、壮大な楽曲と共に紡がれていく。『The Story of Us』と『葬送のフリーレン』の絆を一層深めるだけでなく、第2期の今後の物語にも大きな期待感を抱かせる、そんなMVに仕上がっている。このMVは、3月4日（水）発売の『The Story of Us』期間生産限定盤（アニメ盤）に映像特典として収録される。
そして、2月6日（金）に放送された『葬送のフリーレン』第2期第32話「誰かの故郷」、フェルンとシュタルクの ”デート回” を受けて、新たなビジュアルも続々公開となった。
第32話「誰かの故郷」で描かれたのは、なんとフェルンとシュタルクのデート。前話第31話で、シュタルクがフェルンをからかうつもりでデートに誘うも、フェルンからのリアクションはシュタルクには意外なもので、2人は互いに戸惑いながらもデートをすることに。フェルンに楽しんでもらおうとフリーレンに彼女の好きな場所を聞き、そこに案内するシュタルク。
一方で、いつもの不器用なシュタルクらしくない姿に寂しげな表情を見せつつも、彼が自分を楽しませようと必死に考えてくれた気持ちを喜ぶフェルン。2人の距離を縮め、より絆を深める注目回だった。
今回公開されたビジュアルはその2人がデートする様子となっており、普段と違う、紫と花柄の可愛いワンピース姿のフェルンと、そんな彼女の姿を気にしながら歩くシュタルクが印象的です加えて、同じく第 32 話で披露された、フリーレンの ”フェルンの機嫌が良い時の三つ編み姿” のビジュアルも公開。デートした後のフェルンの気持ちも伺えるビジュアルとなっ
ている。さらに同じく公開された、『葬送のフリーレン』第2期Blu-ray＆DVDのアニメイトの購入特典のビジュアルも、デート回を思い浮かばせる内容に。第32話冒頭でどちらにするか迷っていたもう1着のワンピースを着ているフェルンと、三つ編み姿のフリーレンがドリンクを飲みながら笑顔で話す姿を描き下ろした。
『葬送のフリーレン』第2期は、毎週金曜よる11時日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” にて放送中（※放送時間は変更になる場合があります）。
お楽しみに。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
