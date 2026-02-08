「男女平等って皆さん言いますけどね、結局『オトコが一番だ』って男性陣の皆さんは思っていますよね。私もそのひとりですよ」──壇上で演説する男性県議の発言に、同席した小野田紀美・経済安全保障担当相（43）もさすがに驚いたのだろう。目を丸くし、口をぽかんと空けていた。

【写真】とんでもない表情を見せる小野田紀美氏、演説する議員を見つめる姿なども、メタリックスーツで「シャキーン」な様子ほか

この発言は、2月8日に投開票が行われる衆議院議員総選挙で沖縄4区から立候補している自民前職の西銘恒三郎氏（71）のための総決起大会で、島袋大県議（53）から出たものだ。島袋氏は、自由民主党沖縄県支部連合会の会長を務めている。

総決起大会の壇上で西銘氏の応援をするなかで、前出の発言はこのような流れで飛び出した。

「（高市早苗総理は）女性が日本国の初めてのリーダーとなりました。そして小野田大臣も女性のリーダーとして、閣僚の一員です。いまや変革の時代です。日本も女性のリーダーを擁立している。

男女平等って皆さん言いますけどね、結局『男が一番だ』って男性陣の皆さんは思っていますよね。私もそのひとりですよ。しかし女性がリーダーになりますと、女性がバシッと、『あんた何やってんの！ しっかりしなさい！』と言う。そのときに男性はピシッとなるわけですよ。

いま国民も高市早苗総理総裁が『国民の皆さん、頑張りましょうよ！ 私たちの生活をしっかり守りますよ！』と言うと、国民も『この人に託してみよう、この人ならやってくれそう』と思うわけです」

すぐに笑顔に

全国紙の政治部記者が解説する。

「おそらく島袋氏としては、政界で女性たちが活躍する現状をポジティブに表現するなかで、ある種のイジリというかジョークのつもりで、『男が一番だ』と言ったのでしょう。その意図が伝わったからか、とんでもない表情をしていた小野田氏もすぐに笑みを見せています。

ただ、全体の趣旨は女性リーダーを持ち上げるものだったとしても、不用意な言葉ともとられかねません。

2021年、東京五輪・パラリンピックの大会組織委員会会長を務める森喜朗氏が、会合のなかで委員会の女性らについて褒める流れで、『（普通は）女性がたくさんいる理事会は時間がかかる』『わきまえておられる』などと話した際は、国内外から批判が殺到し、その後、発言を撤回し謝罪。さらに会長を辞任しました」

島袋氏の発言に対して、SNS上では、〈ありえない〉や〈時代錯誤も甚だしい〉、〈こういう人がいるから、日本のジェンダー平等は進まない〉など厳しい意見が相次いでいる。

島袋氏は批判をどのように捉えているのか、そしてどのような意図での発言だったのか。問い合わせ中のため、回答があり次第あらためて報じる。