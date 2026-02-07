大人気ショー「モーメンタス」にもダッフィー登場！　香港ディズニーランドで「ダッフィー＆フレンズ プレイ・デイズ」開催

香港ディズニーランド・リゾートでは3月20日〜6月7日、「ダッフィー＆フレンズ プレイ・デイズ」を開催します。

■2日目のパーク入園がHK$100で楽しめるチケットも

同企画では、ダッフィー＆フレンズの世界観が楽しめる“ファンタジー（fans-tasy）”の世界を展開します。

期間中は、デイタイム・ショーのほか、ぬいぐるみと一緒に撮影できるフォトスポットや、ホテルで楽しめるパジャマ姿のダッフィー＆フレンズとの特別なひとときなど、様々な体験を提供します。

20周年をお祝いする「ディズニー・フレンズ・ライブ：キャッスル・パーティー」では、新しい衣装をまとったダッフィー＆フレンズの7人が初登場。アップテンポな音楽によるキャッスルショーが楽しめます。

4月30日〜5月31日の期間にはステージショー「ステラ・ルーのワンダフル・ウィッシュ・バレエ」の再演を予定しています。

夜には、プロジェクションマッピング、ドローン、花火が融合したナイトショー「モーメンタス：パーティー・イン・ナイト・スカイ」を実施。プロジェクションマッピング、ドローン、花火が融合した壮大なナイトショーの中で、ダッフィー＆フレンズの笑顔が夜空を彩ります。

また、「ノンストップ・2デー・ファン・チケット」を利用すると、2日目のパーク入園がHK$100で楽しめます。イベント期間中の同チケットの利用で、初回のパーク来園時に「ディズニー・フレンズ・ライブ：キャッスル・パーティー」の指定鑑賞エリア・パスが1枚もらえます。

■ノンストップ・2デー・ファン・チケット概要

購入期間：2026年2月2日〜6月7日

利用期間：2026年3月20日〜6月7日

販売場所：香港ディズニーランド・リゾート公式サイト

（フォルサ）