杉浦太陽、妻・辻希美に贈るバレンタイン「逆チョコ」作り公開に反響「最高のプレゼント」「羨ましすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/07】俳優の杉浦太陽が2月6日までに、自身のYouTubeを更新。妻でタレントの辻希美へのバレンタイン「逆チョコ」作りを公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻ちゃんの夫「愛が詰まってる」と話題の手作りチョコ
杉浦は「『バレンタイン』逆チョコ作ってノンに渡してみた！チョコ作りって大変なんだね」というタイトルで動画を公開。日頃から調理の動画を公開し、料理上手なことで知られている杉浦だが、「あんまり僕スイーツ得意ではないんで、思考錯誤でとりあえず形として、逆チョコっていうのもありかなって」と昨年からチョコを手作りし、辻に贈ってみているのだという。しかしやはり日頃は「希空（のあ）に結構スイーツは任せている」ことから、多少不安そうな様子も見せつつ動画はスタートした。
この日作ったのは、クッキーをチョコでサンドする「生チョコサンドクッキー」。材料を計る作業にとまどったものの、いざ作り始めると日頃と同じ手際の良さを発揮した杉浦は、チョコを溶かしたりひっくり返したりという細かな行程もクリアし、完璧な「生チョコサンドクッキー」を完成させた。
一方溶けたチョコレートが調理台に広がり片付けには苦戦。「希空〜！助けてくれ〜！」と希空に応援を頼む場面も。動画の最後には無事に辻に完成品を渡し、辻が「めっちゃ美味しそう」と笑顔を見せている場面もあった。
この投稿に、ファンからは「最高のプレゼント」「羨ましすぎる」「助け求めるの可愛い」「完成度が完璧」「愛が詰まってる」「ラブラブの甘いチョコですね」「絶対喜ぶ」などと反響が寄せられている。
杉浦は、辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆杉浦太陽、チョコ作り披露
◆杉浦太陽のチョコ作りに反響
