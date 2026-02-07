サウナが生み出す物質「ヒートショックプロテイン」驚きの効果…細胞修復機能でエイジングケアまっしぐら

サウナは健康のみならず、美容面でも効果が期待されている。特に現代では、健康と美容に境界線はなく、ともに影響しあうという考え方が主流になっている。美にまつわる多くの悩みにサウナがどのようにアプローチし、また、どのように利用するのが効果的なのか――。

エイジングケアとは、加齢（エイジング）に伴う肌や身体の変化に応じて、健康的な状態を保つためにお手入れ（ケア）すること。もちろん、サウナ入浴も有効な手段のひとつになる。

※本記事はMETOS監修『METOSが教える! 悩み別サウナの入り方 最高に仕上がるサウナの法則』から抜粋・編集したものです。

エイジングケアに「サウナ」という選択

人はだれしも年を取ります。肉体も肌も、そして脳も衰えていくことは自然の摂理であって、年齢を重ねると完全に若い頃と変わらない状態を保つことはできません。

しかし、加齢に応じた適切なお手入れを続けることによって、健康的でハツラツとした美しさを保つことや、実年齢よりも若く見せることは十分可能です。

そのため、美容や健康に関心が高い人は、エイジングケアを意識してスキンケア製品やサプリメントを大量に買い揃えたり、エイジングケアに良いと言われる生活習慣を積極的に取り入れたりしています。実際、そうした努力を続けている人は、何もしていない人と比べて若々しい場合が多いです。

エイジングケアの方法は様々。自分の肌状態に合ったスキンケア製品を選ぶことや、身体に良いと言われる食材を摂取すること、そして「サウナに定期的に入る」こともそのひとつになります。

細胞を修復する「HSP」が生成される

サウナに入ることによって、身体の機能が改善され、結果として肉体も肌も若々しさを保ちやすくなることができるためです。

まず、サウナに入ると、サウナの熱によって血管が拡張して血流がアップし、体内の老廃物や毒素の排出が促されます。これを「デトックス」と言いますが、デトックスはむくみ改善や便秘解消などの効果をもたらすため、肌もきれいになることが期待できます。

また、サウナと水風呂入浴を繰り返すことで、交感神経と副交感神経が交互に刺激されて切り替えがスムーズになり、自律神経のバランスが整うとされています。これにより、肌のターンオーバーが正常化しますし、質の高い睡眠も確保できるようになります。

さらに、サウナに入ると、細胞に熱刺激が加わることによって作り出される、たんぱく質の一種「HSP（ヒートショックプロテイン）」が生成されることも分かっています。HSPは細胞を修復する働きを有していることから、疲労回復や免疫力向上、さらに美肌効果などをもたらしてくれると言われています。

