【KANEBO】ルージュスターヴァイブラントから待望の新色が登場♡

2024年から発売された「ルージュスターヴァイブラント」は、発売と同時に欠品カラーが続出するほど大人気のリップで、今回の新色も肌映えするまろみカラーでとても話題になっています!このリップの特徴は色味だけではなく、とろけるような塗り心地に艶膜仕上がり、そして潤いと色持ちが長時間続き、唇の乾燥を感じにくいところです。私も発売日に買いに行くほどこのリップの虜です♡

肌映えするまろみカラーが登場

今回発売された新色は5色(内限定1色)でどのカラーも肌なじみよく、日常使いしやすい色味です。私が買った新色3つとリピートするほど愛用している既存色を合わせて紹介していきます♡

赤みとピンクのバランスが絶妙なローズカラー

KANEBO ルージュスターヴァイブラント V15Loving More

価格:5,060円(税込)

今回の新色の中で1番深みを感じる色味ですが、このリップの透け感のおかげで色味が強く出すぎず、顔全体を品よく引き締めてくれます!また艶感で重さも感じず、想像以上に使いやすい色味だなと思いました。甘さを抑えたローズトーンが新鮮でとてもかわいいです♡

ナチュラルに大人っぽいチャイカラー

KANEBO ルージュスターヴァイブラント V16Rose Chai

価格:5,060円(税込)

少しベージュ寄りに感じますが、重ねていくと赤みがじんわり滲んできて、唇に溶け込むような自然な色味が魅力です!

V16は、スウォッチと実際に唇へ塗った時の印象が結構変わると思うので、ぜひ試してみてほしいです! 大人っぽさとかわいさを両立できる、そんな色味だと思います♡

肌を明るくみせるウォームローズ

KANEBO ルージュスターヴァイブラント V17My Playlist

価格:5,060円(税込)

赤すぎず、ピンクすぎず優しく肌になじむ温かいローズカラーです!唇にのせると自然に血色感を与え、肌全体を明るく見せてくれます。

柔らかいトーンながらも上品な存在感があり、幅広いシーンで使える色味だと思います♡

ずっと人気カラー「ピンクコーラル」

KANEBO ルージュスターヴァイブラント V01Cupid Stone

価格:5,060円(税込)

こちらは2024年発売当初からある人気カラーで、私もリピートするほどお気に入りのV01です。素の唇がぐっと健康的にみえる肌に寄り添うカラーで、自然にかわいく見せられる魔法の一色だと思っています♡

ご紹介した4色を比べるとこんな感じで、どのカラーも透け感が本当にかわいく肌にもなじむのでとても使いやすいカラーばかりです。

日常を少し特別にする、大人のリップ

唇そのものを魅力的に見せてくれる「ルージュスターヴァイブラント」。軽やかにのびるテクスチャーはストレスフリーで、何度も塗りたくなる塗り心地です! ぜひ新色も合わせてチェックしてみてください♡