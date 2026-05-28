このボリュームが嬉しいんだよねぇぇ♡【コストコ】満足度高めな「大容量フード」

【コストコ】といえば、ボリューム満点の大容量商品。パン・スイーツ・惣菜・肉・魚などさまざまな商品がそろっています。今回は、そのなかでもマニアイチオシの「大容量パン・スイーツ」をピックアップ。個包装タイプやアレンジが楽しめる商品もあるので、ぜひ試してみてください。

生地の食感がポイント

コストコ好きの@potipoti212さんが「いいとこどり」とおすすめするのが、こちらの「フランスあんぱん」です。あんぱんの生地にフランスパンを使用した商品で、@potipoti212さんによると「ハード系」の「硬めパン」ですが「薄皮」なので「食べやすい」のがポイントだそう。あんこの量はやや少なめですが「しっかり甘い」とのことなので、ちょうどいいバランスで食べ進められそうです。9個入り\1,198（税込）で販売されています。

アレンジもおすすめ！

@potipoti212さんが「満足度高め」「お腹いっぱいなる」とお気に入りなのが「ベルギーバターワッフル」です。表面の白い粒はシュガー。このシュガーがたっぷり入っているので@potipoti212さんによると「ザクザク食感」が楽しめるのだそう。さらにトースターなどで少し焼くと「シュガーが溶けてバターの風味が際立つ」とおすすめされています。アイスやフルーツなどをあわせてカフェ風アレンジをするのもいいかもしれません。

大きくてボリューム満点！

@nyancoromochi_sweets_blogさんのイチオシは、「カスタードシュークリーム」です。6個入りで\1,198（税込）。1個約110gのビッグサイズですが、@nyancoromochi_sweets_blogさんは「大きいけどカスタードが甘すぎず重すぎない」と評価。シュー生地は「しっとりさっくり」のクッキータイプで、カスタードは「甘すぎずあっさり」「ペロリと食べられちゃう」と絶賛されています。箱入りで、手土産にも喜ばれそうです。

パッケージがかわいい！ 個包装スイーツ

シェアしたり、毎日のおやつ用にストックしたりできる個包装タイプのスイーツも大容量で販売中。こちらの「おいしいドーナツ」は、コストコオンラインで20個入り\948（税込）で販売されています。個包装のパッケージも牛柄になっていてかわいいのが魅力。@empireo25さんいわく「ケーキ寄りのふんわり」食感で「口どけが良い」とのこと。おやつや小腹がすいたときにも重宝しそうです。

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※こちらの記事では@potipoti212様、@nyancoromochi_sweets_blog様、@empireo25様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A