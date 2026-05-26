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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【毎日2分】反り腰を解消して下腹部ぽっこりを変える腹筋」と題した動画を公開しました。この動画では、約2分という短時間で、ぽっこりお腹の原因の一つである反り腰の改善を目指しながら下腹部を鍛えるトレーニングを紹介しています。



トレーニングは全6種目で構成されています。まず、仰向けで膝を90度に曲げた状態から、片足ずつゆっくりと遠くに伸ばす動きからスタート。のが氏は、この動作中に「下腹部をしっかりマットに押し付ける」ことが重要だと解説しています。



続いて、片足を伸ばして小さな円を描く「シングルレッグサークル」を左右それぞれ行い、腹筋への刺激を深めます。その後、両腕で上半身を支えながら両足を伸ばして静止する「レッグホールド」で体幹を意識。さらに、脚だけで自転車をこぐような動きをする「レッグバイシクル」を経て、最後は上半身のひねりも加えた「バイシクルクランチ」で腹筋全体を追い込みます。



動画は約2分で完結するため、運動習慣がない人でも日常生活に取り入れやすい内容です。ぽっこりお腹や姿勢が気になる人は、このトレーニングを日々の習慣に加えてみてはいかがでしょうか。