タレント藤本美貴（41）が24日放送されたテレビ東京系「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」に出演。夫で品川庄司の庄司智春が仮に離婚した場合の話になり、“恐怖の対応”をとる意向を明かした。

この日、同番組では「少子化対策がスゴい国スペシャル」と言うテーマで、フランスやハンガリーなどの給与事情などを特集した。そして少子化対策に深く関係している、各国の結婚制度なども取材した。

結婚や離婚などについてのさまざまなトークの流れで、お笑いタレント陣内智則から、庄司が浮気や不倫したと仮定した場合の対応について聞かれた藤本は「私、たぶん慰謝料は貰わないんじゃないのかな…って思うんですよね。慰謝料じゃすまされなくないですか？ お金で解決されるなんて、人として、もうダメ」と強い口調で答えた。

陣内がさらに「じゃあ、どうする？ 庄司が例えば女性芸人さんと不倫してました…（とわかった場合）」と突っ込んで聞くと、藤本は「その女性ももれなく潰します。まずだんなと揃って会見をして、相手の方も来ていただけるなら来ていただいて。人生をかけて潰します。2人を。潰すけど、私はすぐに別れないですね。私のいい時に別れます。不倫されて別れて、再婚されたりとかしたら“何で私と別れて幸せ築いてるんだい？”みたいな話じゃないですか。ちゃんと果たすものは果たしてもらってから」と“潰す予告”をした。

スタジオが騒然とする中、陣内が「それは庄司に言ったことあるの？」と確認すると、藤本は「あります、あります。“殺さない程度にずっと…だよ”って」と明かした。