ウニオン・ベルリンvsフランクフルト スタメン発表
[2.6 ブンデスリーガ第21節](シュタディオン・アン・デア・アルテン・フュステライ)
※28:30開始
<出場メンバー>
[ウニオン・ベルリン]
先発
GK 1 フレデリク・レノウ
DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ
DF 14 レオポルト・ケルフェルト
DF 28 クリストファー・トリメル
DF 34 スタンレー・エンソキ
DF 39 デリック・ケーン
MF 6 アリョーシャ・ケムライン
MF 8 ラニ・ケディラ
MF 13 アンドラーシュ・シェーファー
FW 10 イリアス・アンザー
FW 11 チョン・ウヨン
控え
GK 31 M. Raab
DF 3 A. Markgraf
MF 19 ヤニク・ハベラー
MF 21 ティム・スカルケ
MF 33 アレックス・クラール
FW 9 L. Burcu
FW 17 D. Preu
FW 23 アンドレイ・イリッチ
FW 30 D. Bogdanov
監督
シュテフェン・バウムガルト
[フランクフルト]
先発
GK 40 カウア・サントス
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 20 堂安律
MF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 25 アルノー・カリムエンド
控え
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 26 小杉啓太
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 22 ティモシー・チャンドラー
MF 31 L. Arrhov
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab
監督
アルベルト リエラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります