[2.6 ブンデスリーガ第21節](シュタディオン・アン・デア・アルテン・フュステライ)

※28:30開始

<出場メンバー>

[ウニオン・ベルリン]

先発

GK 1 フレデリク・レノウ

DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ

DF 14 レオポルト・ケルフェルト

DF 28 クリストファー・トリメル

DF 34 スタンレー・エンソキ

DF 39 デリック・ケーン

MF 6 アリョーシャ・ケムライン

MF 8 ラニ・ケディラ

MF 13 アンドラーシュ・シェーファー

FW 10 イリアス・アンザー

FW 11 チョン・ウヨン

控え

GK 31 M. Raab

DF 3 A. Markgraf

MF 19 ヤニク・ハベラー

MF 21 ティム・スカルケ

MF 33 アレックス・クラール

FW 9 L. Burcu

FW 17 D. Preu

FW 23 アンドレイ・イリッチ

FW 30 D. Bogdanov

監督

シュテフェン・バウムガルト

[フランクフルト]

先発

GK 40 カウア・サントス

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 13 ラスムス・クリステンセン

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 20 堂安律

MF 21 ナサニエル・ブラウン

MF 27 マリオ・ゲッツェ

FW 25 アルノー・カリムエンド

控え

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 5 オーレル・アメンダ

DF 26 小杉啓太

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 18 マフムード・ダフード

MF 22 ティモシー・チャンドラー

MF 31 L. Arrhov

FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ

FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab

監督

アルベルト リエラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります