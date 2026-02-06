この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない「人間性を高める」ための第一歩。経験を増やすことが自己成長につながる理由とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーのRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【朗報】本当に「人間性を高める方法」がこれだ！圧倒的に慕われる人物になる7つの方法」と題した動画を公開。人間性を高め、精神的に成長するための具体的な方法を紹介した。



Ryota氏はまず、人間性を高める方法として「体験を増やすこと」が重要だと指摘する。多くの人は自身が体験したことしか理解できないため、様々な体験をすることで他者を受け入れる器が広がっていくと説明した。例えば、メンタル的に落ち込んだ経験がない人は、他人の心の不調を「甘えだ」と捉えがちだが、それは経験不足が原因である可能性があるという。



次に、Ryota氏は「様々な失敗をすること」の重要性を説いた。自己成長は自分を振り返ることから生まれるとし、その成長過程において失敗は不可欠だと語る。失敗を振り返ることで、どういった行動が良くないのかを学び、精神的な発達につながるという。失恋を例に挙げ、失恋した経験がある人はない人に比べて、その痛みを深く理解できると説明した。



さらに、失敗を成長につなげるためには「自分を振り返る習慣」が欠かせないとRyota氏は続ける。ただし、これは単なる「反省会」ではなく、「ならどうするか」を考える前向きなフィードバックでなければならないと指摘。失敗した事実について自分を責めるのではなく、次にどう改善するかを考えることで、失敗が学びへと変わるのだという。



これらの習慣を実践することで、精神的な成長が促され、人間関係もより円滑になるだろう。試してみてはいかがだろうか。