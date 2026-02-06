LANEIGEから、ジューシーな発色とうるツヤ感を楽しめるティント「ジュースポップボックスリップティント」が、2026年3月1日（日）よりロフト・PLAZA・アットコスメ・Qoo10にて先行発売、2026年3月23日（月）より全国のバラエティショップおよびドラッグストア、ECにて順次発売となる。

■新感覚ティント

「ジュースポップボックスリップティント」は、音楽からインスパイアされた遊び心あふれる世界観と、ジューシーな発色を叶えるリップティント。色持ちの良さと保湿力を兼ね備えた“いいとこどり”の仕上がりを実現。音楽ジャンルにちなんだネーミングの全8色を展開し、ソフトヌードから鮮やかなレッド、存在感のあるピンクまで幅広くラインナップとなっている。

■商品情報

アモーレパシフィックジャパン株式会社

ジュースポップボックスリップティント価格：2,310円（税込）

＜2026年3月1日（日）ロフト・PLAZA・アットコスメ先行発売（5色）＞ポップスターピーチ／ジャズジャム／ディスココーラル／レッドクラッシック／DJプラム

＜2026年3月1日（日）Qoo10先行発売（8色）＞ポップスターピーチ／ジャズジャム／ディスココーラル／レッドクラッシック／DJプラムローファイモーヴ（EC限定）／エレクトロベリー（EC限定）／モカリミックス（EC限定）

＜2026年3月23日（月）全国発売（オフライン5色、オンライン8色）＞ポップスターピーチ／ジャズジャム／ディスココーラル／レッドクラッシック／DJプラムローファイモーヴ（EC限定）／エレクトロベリー（EC限定）／モカリミックス（EC限定）

※取り扱いは店舗により異なる場合あり