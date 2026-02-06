image: generated at whisk

Apple（アップル）がiPodを正式に終了させてから早数年。

iPodの発案者で、「iPodの父」として知られるトニー・ファデルが、今こそAppleはiPodを復活させるべきだと勧めています。

テックジャーナリストのエリック・ニューカマーのPodcastに出演したファデルは、「iPodを内蔵したAirPodsを作ること」を提案。そこには大きく2つの理由があると言います。

ノスタルジアと「純粋さ」

1つ目の理由は、iPodがAppleへの「入口」だったという事実です。

ノスタルジックな観点から言えば、多くの人がApple製品に触れるきっかけとなったのがiPodだった、とファデル。当時のAppleはアメリカ内でわずか1%の市場シェアしかなく、Apple Storeもまだ存在していませんでした。多くの人はPCユーザーであり、Macを持っていなかった。

そんな中、最初に手にしたApple製品がiPodだったのです。 「iPodを覚えているよ、と思い出す人たちが、今また求めているものがある」とファデルは続けます。たしかに当時、Windowsを使っていた自分でも音楽プレーヤーとしてのiPodは欲しかったなぁ。 そして今ではすっかりMacユーザーです。

2つ目の理由が、「気を散らされたくない」という欲求。より現代的で本質的なものですね。

「音楽を愛する多くの人たちは、純粋な体験を求めているんだ」

スマートフォンには通知が溢れ、SNSが待ち構え、無数のアプリがアテンションを奪い合っているなかで、もう邪魔されたくない！という気持ちがあるのだろうと。

ここでホストから「私もレコードプレーヤーを買ったばかりなので、その気持ちはわかります」と共感を示されると、すかさずファデルはSONY（ソニー）の最近の動きを引き合いに出しました。

ソニーはテレビ事業で中国のTCLと合弁会社を設立する一方で、新型のレコードプレーヤーを2機種発表したのです。

ソニーPS-LX3BT

Image: SONY

「ソニーはテレビを終わらせて、ターンテーブルを復活させた。これが何を意味するかわかるだろう？」とファデルは語りかけます。

一過性のトレンドではなく、人々がイマこそ求めているもの…その答えの1つとして、ファデルは「iPod機能を内蔵したAirPodsを作るような、もっとスマートな方法があるはずです。つまり、iPodを復活させるべきなんです」と話したわけです。

「AppleのCEOだったら何する？」という質問に

image: Newcomer Podcast

で、実はこの回答、iPodだけを聞かれたわけではなく、「もしあなたがAppleのCEOだったら何に注力しますか？」という質問からの流れだったんです。

まず挙げたのがモビリティの再定義。Apple Carプロジェクトが中止されたことは周知の事実ですが、ファデルの考えは違います。

「Appleは生活の特定の側面を再定義する会社だ。DTPを再定義し、音楽を再定義し、さまざまなものを。だからモビリティを再定義すべきだ」

ファデルが提案するのは従来の自動車ではありません。「14歳の子どもが使えて、ずっと使い続けたくなるような」軽量な二輪や三輪、あるいは四輪の乗りもの。

彼は2008〜2009年にスティーブ・ジョブズとAppleキャンパスを歩きながら、Apple Carについて議論したことを明かしました。ジョブズが本当に革命的だと考えていたのは、フォルクスワーゲン（民衆のための車）だったといいます。

「街中で使われる、次世代の民衆の車とは何か？ 今、ヨーロッパではFiat Topolino（フィアット トッポリーノ）、Renault Twizy（ルノー トゥイージー）といった小型EVが飛ぶように売れている。それこそが“Apple的”な車の姿なんじゃないか」

さらに、「アクセサリーのラインナップはもっと拡充できるし、そこに注力すべき」と語ったうえで、その1つがiPodの復活だったわけです。

Appleが作る、スマートリングってどんな感じになるのかな…

Image: generated at whisk

ちなみにスマートリングもさっさと作るべき、というのがファデルの主張。実はファデル自身、スマートリングで知られる「Oura Ring」が登場する4年も前に、「Motive」という会社でスマートリングを開発していたそう。すべての特許や基礎技術を持っていたものの、Appleから来たチームメンバーが「リング以外のウェアラブルを作りたい」と主張。

結局、Ouraがそれらの特許を買収し、今に至ります。 「Appleがリングについて考えていないとしたらクレイジーだ。彼らにとっては簡単すぎるくらい簡単なはずだ」 と発破をかけていました。

「CEOだったらやりたいことがたくさんあるよ」と笑うファデルも、Appleの次期CEO候補として名前が挙がっている人物でもあります。ティム・クック現CEOが退任する噂もあるなかで、有力候補はハードウェアエンジニアリング担当上級副社長のジョン・ターナスですが、ファデルもよく挙がる1人なのです。

実際、ファデルは「多くの現役社員や元Apple社員から連絡が来て、私をその気にさせてくれようとしている。それには『ありがとう』と言わせて」と笑顔で言明は避けつつも、「取締役会やティムから電話が来たら喜んで受け取るよ。どんな形であれ、彼らが必要とする助けを提供したい」とも。

「私はAppleを深く愛している。 1980年か81年に、初めてApple IIを手にしたときから、Appleは私の血の中にある」

……と、ちょっと話が広がりましたね。Appleがこういった提案を実際に受け入れるかどうかはわかりません。でも、次のApple基調講演で「One more thing…」と共にiPodが登場する、なんて想像もするのです。

Source: Newcomer Podcast via IT之家