【8bitゲーム ドラえもん＆完全攻略ブック 40周年メモリアルBOX】 6月25日 発売予定 価格：6,980円

小学館は、ボックスセット「8bitゲーム ドラえもん＆完全攻略ブック 40周年メモリアルBOX」を6月25日に発売する。価格は6,980円。

1986年にファミリーコンピュータで発売された「ドラえもん」がダウンロードソフトとして初移植されるのを記念して、ボックスセットが初版限定で生産決定。Switch版「コンソールアーカイブス ドラえもん」のダウンロードコードのほか、カセット型ケース、カセットの外箱、取扱説明書、攻略本「ドラえもん完全攻略法」復刻増補版が同梱されている。

カセット型ケースや攻略本は全て当時のデザインが極力再現されており、まだ「ドラえもん」を遊んだことのないユーザーやレトロゲームファン必見のアイテムとなっている。既にネット書店や全国の書店にて予約受付を開始している。

なお「コンソールアーカイブス ドラえもん」のダウンロード版は、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2向けに7月30日発売予定。こちらのバージョンでは、ディスプレイの設定機能やボタン設定機能、巻き戻し機能などが実装されている。

(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 1980-2026

(C)Konami Digital Entertainment

