8bitゲーム「ドラえもん」初移植を記念したメモリアルBOXが発売決定！ 当時のデザインを再現した攻略本も同梱
小学館は、ボックスセット「8bitゲーム ドラえもん＆完全攻略ブック 40周年メモリアルBOX」を6月25日に発売する。価格は6,980円。
1986年にファミリーコンピュータで発売された「ドラえもん」がダウンロードソフトとして初移植されるのを記念して、ボックスセットが初版限定で生産決定。Switch版「コンソールアーカイブス ドラえもん」のダウンロードコードのほか、カセット型ケース、カセットの外箱、取扱説明書、攻略本「ドラえもん完全攻略法」復刻増補版が同梱されている。
カセット型ケースや攻略本は全て当時のデザインが極力再現されており、まだ「ドラえもん」を遊んだことのないユーザーやレトロゲームファン必見のアイテムとなっている。既にネット書店や全国の書店にて予約受付を開始している。
なお「コンソールアーカイブス ドラえもん」のダウンロード版は、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2向けに7月30日発売予定。こちらのバージョンでは、ディスプレイの設定機能やボタン設定機能、巻き戻し機能などが実装されている。
1986年に発売された8bitゲーム『ドラえもん』が- 【ドラえもん公式】ドラえもんチャンネル (@doraemonChannel) February 6, 2026
Nintendo Switchで遊べるダウンロードソフトとして初移植決定！
当時を極力再現したカセットケースや外箱、
攻略本が特典として付いた豪華ボックスセットも限定生産で登場♪
現在予約受付中！
くわしくはこちらをチェック👇https://t.co/2HmVniapBQ pic.twitter.com/BUJnhExt5w
(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 1980-2026
(C)Konami Digital Entertainment