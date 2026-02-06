この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

IT系OL YouTuberのネコさや氏が、「知らないと大損‥GMOとくとくBBキャッシュバック7つの罠」と題した動画を公開。自身の失敗談をもとに、GMOとくとくBBが提供するインターネットサービスのキャッシュバックキャンペーンに潜む、見落としがちな注意点を解説した。



ネコさや氏は、自身が過去にキャッシュバックの条件を見落として損をした経験から、「これから契約する人が損をしないためのポイント」として7つの「罠」を挙げている。まず氏は、公式サイトから直接申し込むより、特定のYouTubeチャンネルの限定リンクや優待コードを利用する方が高額なキャッシュバックを受けられる場合があると指摘した。



次に、乗り換え時に発生する違約金を補填する特典について、その複雑さを解説。この特典は、全てのサービスからの乗り換えが対象になるわけではなく、「ドコモ光（プロバイダがとくとくBB）」からの乗り換えは対象だが、「auひかり（プロバイダがとくとくBB）」からの場合は対象外になるなど、分かりにくいケースが存在するという。さらに、最も勘違いしやすい点として、「他社のインターネットサービスを利用中の状態で、とくとくBBの対象サービスに申し込まなければならない」という条件を挙げた。



また、キャッシュバック増額の条件となるオプションサービスにも注意が必要だ。氏は、オプションの無料期間には契約した月が含まれることや、当月内に解約する場合は「20日まで」に手続きが必要な点に言及。回線がまだ開通していなくてもオプション契約は開始されるケースがほとんどであるため、不要な料金が発生しないよう解約時期の管理が重要だと語った。



ほかにも、ホームルーターから光回線へ乗り換える際の「いつでもあんしん乗り換え保証」を利用すると、高額キャッシュバックは対象外になることや、光回線の1ギガプランから10ギガプランへ変更する際に、単なる「品目変更」ではなく「一度解約して新規契約」を選んだ方が、結果的にお得になる場合があることなどを解説した。これらの「罠」は、お得に見えるキャンペーンの裏にある複雑な条件を理解し、賢くサービスを選択するための重要な知識である。