カナダ・モントリオールでのショットを公開

ミラノ・コルティナ五輪の開幕を目前にして、アイスダンスで活動するフィギュアスケート女子の紀平梨花（トヨタ自動車）が置かれた状況に、ファンからの気遣う声が殺到している。

紀平は日本時間の5日に自身のインスタグラムを更新。メガネをかけた目元に人差し指を当てた“泣きポーズ”の写真を投稿した。カナダに滞在中で「-7℃ これでもモントリオールは先週より少し暖かくなりました 一瞬車から降りて」とつづった。

ニット帽に黒いトップス。バックの街角には雪が積もっている。ファンからは投稿に温かいメッセージが並んだ。

「梨花さん寒さに負けずお元気そうで何よりです。ニット帽子被ってる梨花さんが可愛い」

「体調崩さないように気をつけてね」

「女優さんですか？」

「凍りますね」

「風邪引かないように気をつけてね メガネ似合ってまする」

紀平は12月の全日本選手権後「2030年のオリンピックを目指して精一杯努力して参ります」と次の五輪を目指す意思を明らかにしている。



（THE ANSWER編集部）