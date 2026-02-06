「女優さんですか？」五輪の裏で…紀平梨花の“現状”に労い殺到「気をつけてね」30年を視野
カナダ・モントリオールでのショットを公開
ミラノ・コルティナ五輪の開幕を目前にして、アイスダンスで活動するフィギュアスケート女子の紀平梨花（トヨタ自動車）が置かれた状況に、ファンからの気遣う声が殺到している。
紀平は日本時間の5日に自身のインスタグラムを更新。メガネをかけた目元に人差し指を当てた“泣きポーズ”の写真を投稿した。カナダに滞在中で「-7℃ これでもモントリオールは先週より少し暖かくなりました 一瞬車から降りて」とつづった。
ニット帽に黒いトップス。バックの街角には雪が積もっている。ファンからは投稿に温かいメッセージが並んだ。
「梨花さん寒さに負けずお元気そうで何よりです。ニット帽子被ってる梨花さんが可愛い」
「体調崩さないように気をつけてね」
「女優さんですか？」
「凍りますね」
「風邪引かないように気をつけてね メガネ似合ってまする」
紀平は12月の全日本選手権後「2030年のオリンピックを目指して精一杯努力して参ります」と次の五輪を目指す意思を明らかにしている。
（THE ANSWER編集部）