浅草の老舗居酒屋が寿司酒場に進化 すべて国産天然物のネタと赤酢の寿司は数量限定・要予約！
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浅草の寿司店『大島屋』です。
日本の豊かな海の幸を老舗の4代目が握る
下町らしい居酒屋の惣菜やつまみ、繊細な天然物の握りが同居
初代が居酒屋を始めたのが戦後直後の昭和21年のこと。つまみは焼鳥に煮込み、その時々のお惣菜……。どれも手間ひま込めた確かな味で、地元の常連に長らく愛されてきた。
そんな店に変化が起きたのが1年半前。ロンドンの寿司屋でヘッドシェフを務めていた4代目・大地さんが戻ってきたのだ。国外に出て気づいたのが日本の海の豊かさ。
「複雑な海岸線や湾によって育まれる魚は種類も豊富で味も一級品。世界中探してもこんな漁場は少ないですよ」。
すしおまかせ（2人前） 4400円、ハムエッグ660円、ホッピー660円
『大島屋』（手前）すしおまかせ（2人前） 4400円 この日は厚岸で水揚げされたマグロの中トロを筆頭にアジ、キンキの炙り、ウニ。すき身がたっぷりのトロたくはひとり4貫ずつ （奥）ハムエッグ 660円 魚肉ソーセージとロースハムの2種類を使うのもポイント （ドリンク）ホッピー 660円
それを皆に知ってほしいとネタは国産の天然物に限定。しかも誰もが気軽に楽しめるお値打ちで。江戸前らしく赤酢のシャリで握った彼の寿司は、舌にも心にも沁みる。
『大島屋』4代目 大地さん
4代目：大地さん「お寿司は数量限定です。予約してからお越しください」
『大島屋』
浅草『大島屋』
［店名］『大島屋』
［住所］東京都台東区浅草2-24-10
［電話］03-3844-2634
［営業時間］18時〜24時（23時LO）
［休日］水（毎月1週間ほど不定休あり）
［交通］つくばエクスプレス浅草駅A1出口から徒歩6分
撮影／小島昇、取材／菜々山いく子
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年11月号発売時点の情報です。
2025年11月号