音楽配信サービス「Amazon Music」の新プラン「Standard」が提供開始！音楽機能はUnlimitedと同じ。料金も値上げ前のUnlimitedと同じ
|新しい音楽配信サービス「Amazon Music Standard」が提供開始！プライム会員なら月額980円
既報通り、アマゾンジャパンは3日、同社が音楽配信サービス「Amazon Music Unlimited」（追加料金なしで利用できる「Amazon Music HD」を含む）のプライム会員の料金を2026年2月3日（火）より改定するとお知らせしました。なお、既存の利用者は2026年3月10日（火）以降の請求から適用されます。
一方、同社は3日、Amazon Music Unlimitedの値上げに伴い、新プラン「Amazon Music Standard」（ https://www.amazon.co.jp/music/standard ）を提供開始しています。Amazon Music Standardはオーディオブックは利用できないものの、広告なしで1億曲以上の音楽を聴き放題なほか、ポッドキャストやステーション、オフライン再生、SDおよびHD、Ultra HD、空間オーディオなどの音楽機能はAmazon Music Unlimitedと同様に使えます。
料金は値上げ前のAmazon Music Unlimitedと同じとなっており、個人プランがプライム会員なら月額980円または年額9,800円、非会員なら月額1,080円、ファミリープランがプライム会員なら月額1,680円または年額16,800円、非会員なら月額1,680円になっており、Amazon Music Unlimitedとは異なり、学生プランやワンデバイスプランはないとのこと。またAmazon Music UnlimitedはAudible（オーディブル）を追加料金なしで月1冊聴ける特典もあります。
アマゾンジャパンではプライム会員が無料で利用できる「Amazon Music Prime」の他に最大192kHz／24bitのUltra HD音質や空間オーディオを含む1億曲が聴き放題となる有料のAmazon Music Unlimitedを提供してきましたが、今回、このAmazon Music Unlimitedの個人プランおよびファミリープランの料金がプライム会員および非会員ともに値上げされることが案内され、合わせて音楽機能はAmazon Music Unlimitedと同じとなる新プランとしてAmazon Music Standardが提供開始されました。
なお、Amazon Music Unlimitedの対象曲がすべてシャッフル再生ながら無料で聴ける「Amazon Music Free」も提供されています。Amazon Music StandardおよびAmazon Music Unlimited、Amazon Music Prime、Amazon Music Freeの各機能の違いは以下の通り。またすでにAmazon Music Unlimitedを利用している人はAmazon Music Standardへのプラン変更も可能で、プラン変更は「Amazon Musicの設定」（ https://www.amazon.co.jp/music/settings ）から行えます。
記事執筆：memn0ck
