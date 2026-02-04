純烈が、本日リリースした新曲「ありがとう」のMVを純烈オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開した。

同MVは、前作の「二人だけの秘密」と同じく“世界のキタノ”ことビートたけしの長男で、クリエイティブディレクターの北野篤（博報堂ケトル）が企画を手掛けている。北野は「“ありがとう”という言葉を真ん中において、何にも捻らずストレートに表現しました。純烈の皆さんがいるところには、たくさんの形の「ありがとう」があり、その「ありがとう」を純烈が受け取り、その「ありがとう」の気持ちを他者へ繋いでいく。そうして「ありがとう」の気持ちは循環していく。そんなイメージを森田監督がキレイな絵で描いてくれました」と制作意図を語った。

今作で初めて表題曲の作詞を手掛けたリーダー・酒井一圭は、「挫けそうになった時、もうダメかと思った時、「ありがとう」この言葉に何度も支えられてきました。ステージにご来場いただいた皆さんと握手しながら、また全国を旅しながら出会ってくださった方々と元気の交換の「ありがとう！」純烈と一緒に歌ってください。これからも宜しくお願い致します！」と語った。

■ニューシングル「ありがとう」 2026年2月4日（水）発売

各音楽配信サイト：https://bio.to/arigatou Aタイプ Bタイプ Cタイプ 【Aタイプ】CRCN-8813 定価:￥1,500（税込）

1.ありがとう

作詩：酒井一圭 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2.あれから二年と三ヶ月

作詩：松井五郎 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

3.ありがとう（オリジナル・カラオケ）

4.あれから二年と三ヶ月（オリジナル・カラオケ） 【Bタイプ】CRCN-8814 定価:￥1,500（税込）

2.赤い薔薇 青い薔薇

作詩：松井五郎 作曲：幸 耕平 編曲：坂本昌之

4.赤い薔薇 青い薔薇（オリジナル・カラオケ） 【Cタイプ】CRCN-8815 定価:￥1,500（税込）

2.あの頃、世田谷線で

作詩：松井五郎 作曲：幸 耕平 編曲：坂本昌之

4.あの頃、世田谷線で（オリジナル・カラオケ）

■アルバム『純烈のラジオレター！〜純烈15周年メンバーベストセレクション〜』 2026年2月4日（水）発売

CRCN-41563/64/65 ￥5,000（税込） DISC1：白川裕二郎セレクション

1.涙の銀座線

2.それからの夕子さん

3.キサス・キサス東京

4.スターライト札幌

5.星降る夜のサンバ

6.忘れていいのよ

7.たそがれの銀座

8.純烈一途（歌：友井雄亮）

9.六本木は嫌い（歌：小田井涼平）

10.そして女

11.ラブ・アゲイン

12.そっと涙のラプソディ

13.ジグザグ

14.今夜 涙じゃ帰れない（歌：純烈 with 横山田ヒロシ、港町タカシ）

15.純烈のハッピーバースデー DISC2：酒井一圭セレクション

1.言葉足らずのメロディ

2.勇気のペンライト

3.キミとボク

4.NEW(入浴)YORK

5.愛が裁かれるとき

6.We are SAUNNER

7.とうほくであったまろう

8.馬…夢ひとつ

9.REALITY 1.0

10.サヴァイヴァルダンサー

11.純烈のダイナマイトソウル

12.心のままに（歌：純烈＆前川 清）

13.僕に残された時間はどのくらいあるだろう

14.Ｔシャツとパーカー

15.純烈魂 DISC3：後上翔太セレクション

1.SAYONARA SAPPORO

2.愛のハンカチ

3.真実・愛ホテル

4.グッときちゃうよね

5.みんなで踊ろう！

6.また逢う日のために

7.真っ赤な2人（歌：純烈＆長井 短）

8.銭湯巨神 純烈王

9.いつまでも忘れないから

10.色・恋・沙汰

11.Bang Bang Bang

12.ミラクル太陽

15.愛でしばりたい

◾️『純烈15周年記念BOX 純情烈将伝』 2026年1月14日（水）発売

CD6枚組+DVD2枚組

ワンピースBOX仕様／100Pブックレット+ヒストリーブック同梱

CRCN-41552/57 ￥27,500（税込） https://shop-crtk.com/item/104687?srsltid=AfmBOoqzYRIt0oWoW8C7ZSoZ5R92NyEk4SFncXNedi5Vzhs7wsFVFgXJ