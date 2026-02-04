松村北斗、新海誠監督が『エランドール賞』サプライズで祝福 “未完成な魅力”を熱弁「奇跡のような存在」
6人組グループ・SixTONESの松村北斗が4日、都内で行われた、2026年『第50回エランドール賞』授賞式に参加した。映画・テレビ業界における功績や将来性を称える同賞受賞に際し、お祝いゲストとして主演映画『秒速5センチメートル』の原作者で監督の新海誠氏が駆けつけた。松村は誰が来るか全く知らなかったそうで「もしかしたら花束ないかなという感じでいた…」と驚いた。
【写真】感動…固い握手を交わす松村北斗＆新海誠監督
松村はトロフィーを手に「このような名誉ある場所に立てたことが本当にうれしく思います」と感慨深げ。「現場で『松村のために』と、一緒に頑張ってよかったと支えてくださった方があとづけでやりがいみたいなものを感じていただけるならそれも含めてうれしい気持ちです」と喜びを語り、「これから、多くの方の活力や、感動することへの心のストレッチにつながるであれば責任をもって、精進して参りたい」と意気込んだ。
そんな松村とは4年前、アニメ映画『すずめの戸締まり』のオーディションで初めて会ってからの縁である新海監督は「ほとんど完璧なのに未完成な雰囲気のある人。付き合いを続けてわかってきたのは、北斗くんの完璧さはもってうまれた巨大な才能とそれ以上のたゆまない努力。それが彼の完璧さ。そして未熟さ、未完成さは、決してやったすばらしい仕事に満足せず、まだできたのではないか、という後悔やみたことのないものを探している部分からくるものが未完成さを感じる」と松村の放つ魅力を力説した。
そして「松村北斗という宝を得たことで日本の映画やドラマは物語れる幅が増えた。その上でアイドルでしょ？SixTONES6周年おめでとう。普段は僕達にきらきらしたものを振りまいてくれて、日本の作品の幅を広げてくれる奇跡のような存在。北斗くんの奇跡をたくさんみせてください」と大きな期待をかけた。
そんな新海監督のコメントを受け、「さきほどのように完璧と未熟さのどちらもいってくださって。それが魅力だと出会った頃から言ってくださって。僕は不器用だし才能や技術がある者として作品に出ているわけではないと思っていたので、こうして選んでくださったみなさんがいると思うと、人を喜ばせる、感動させることは技術とかそういうことだけじゃないかもと。こういう言葉をくださる方がいると思うと僕のように不器用な方がまだまだ頑張る理由になるかもな、と頑張れる」と感謝した。
新海監督は「アイドルをやってるのが信じられない。オーディションのときからキャラクターをつくっていて。でもオーディションは通らないこともある。本当に全力なんだな、いつ寝てるんだろうと。大みそかも『ほっくんずっと仕事してるな』と体は大丈夫ですか？」と気遣えば「体が大丈夫だったりだめだったり…（笑）」と正直に返答。新海監督は「ときどき休んでたくさんまた新しいものをみせてください」とあたたかな言葉をかけていた。
この日は松村のほか、エランドール賞を受賞した岡山天音、夏帆、佐藤二朗、高石あかり、芳根京子、アクターズセミナー賞の秋本雄基、朝比奈まお、新井美羽、上村侑が参加した。
