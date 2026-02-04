『ウルトラマンティガ』30周年記念、S.H.Figuarts（真骨彫製法）ウルトラマンティガ マルチタイプ再登場!
バンダイスピリッツは、『ウルトラマンティガ』より「S.H.Figuarts（真骨彫製法）ウルトラマンティガ マルチタイプ 30th Anniversary Edition」(15,400円)を発売する。2026年9月に一般店頭で発売、現在予約受付中。
2026年9月発売「S.H.Figuarts（真骨彫製法）ウルトラマンティガ マルチタイプ 30th Anniversary Edition」(15,400円)
「S.H.Figuarts（真骨彫製法）ウルトラマンティガ マルチタイプ 30th Anniversary Edition」は、『ウルトラマンティガ』30周年を記念したアイテムで、S.H.Figuarts（真骨彫製法）シリーズに「ウルトラマンティガ マルチタイプ」が「30th Anniversary Edition」となって再び登場する。
原型は円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、当時ティガ造形に携わっていた成田穣氏による造形。全身の絶妙なバランスや細部の造形まで徹底して再現。ウルトラマンティガ放送当時のスーツアクター権藤俊輔氏の身体をスキャンしたデータをもとに、権藤ティガと呼ばれている当時のティガのスーツ造形を再現。
TV本編で使用した様々な光線技を再現できる豊富なエフェクトパーツが付属し、「ゼペリオン光線」をはじめ「マルチ・スペシウム光線」や「セルチェンジビーム」など「ウルトラマンティガ マルチタイプ」がTV本編で使用した様々な光線技を再現可能。
目とカラータイマーが発光するシーンを再現できる、「集光ギミック用背面パーツ」が付属。頭部、背中のパーツをクリア成形パーツに付け替え、背面より光を当てることで発光シーンを再現できる。
『ウルトラマンティガ』30周年を記念したアニバーサリーロゴ入りの台座が付属。
オプションパーツとして、「ガッツウイング1号」が付属。本体用の飛行姿勢補助アタッチメントが付属するため、「ウルトラマンティガ マルチタイプ」と「ガッツウイング1号」が平行飛行するイメージで展示可能。
○セット内容
本体
交換用手首パーツ左6種右5種
交換用カラータイマー（赤）
ガッツウイング1号
集光ギミック用背面パーツ一式
飛行姿勢補助アタッチメント
ウルトラマンティガ30周年記念台座
ゼペリオン光線エフェクトパーツ
ティガスライサーエフェクトパーツ
ハンドスラッシュエフェクトパーツ
スラップショットエフェクトパーツ
タイマーフラッシュエフェクトパーツ
ウルトラフィックスエフェクトパーツ
マルチ・スペシウム光線エフェクトパーツ
ブラストドロップエフェクトパーツ
セルチェンジビームエフェクトパーツ
ウルトラサイコキネシスエフェクトパーツ
ウルトラシールドPETシート
各種エフェクトパーツ用台座・支柱一式
(C)円谷プロ
2026年9月発売「S.H.Figuarts（真骨彫製法）ウルトラマンティガ マルチタイプ 30th Anniversary Edition」(15,400円)
「S.H.Figuarts（真骨彫製法）ウルトラマンティガ マルチタイプ 30th Anniversary Edition」は、『ウルトラマンティガ』30周年を記念したアイテムで、S.H.Figuarts（真骨彫製法）シリーズに「ウルトラマンティガ マルチタイプ」が「30th Anniversary Edition」となって再び登場する。
原型は円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、当時ティガ造形に携わっていた成田穣氏による造形。全身の絶妙なバランスや細部の造形まで徹底して再現。ウルトラマンティガ放送当時のスーツアクター権藤俊輔氏の身体をスキャンしたデータをもとに、権藤ティガと呼ばれている当時のティガのスーツ造形を再現。
TV本編で使用した様々な光線技を再現できる豊富なエフェクトパーツが付属し、「ゼペリオン光線」をはじめ「マルチ・スペシウム光線」や「セルチェンジビーム」など「ウルトラマンティガ マルチタイプ」がTV本編で使用した様々な光線技を再現可能。
目とカラータイマーが発光するシーンを再現できる、「集光ギミック用背面パーツ」が付属。頭部、背中のパーツをクリア成形パーツに付け替え、背面より光を当てることで発光シーンを再現できる。
『ウルトラマンティガ』30周年を記念したアニバーサリーロゴ入りの台座が付属。
オプションパーツとして、「ガッツウイング1号」が付属。本体用の飛行姿勢補助アタッチメントが付属するため、「ウルトラマンティガ マルチタイプ」と「ガッツウイング1号」が平行飛行するイメージで展示可能。
○セット内容
本体
交換用手首パーツ左6種右5種
交換用カラータイマー（赤）
ガッツウイング1号
集光ギミック用背面パーツ一式
飛行姿勢補助アタッチメント
ウルトラマンティガ30周年記念台座
ゼペリオン光線エフェクトパーツ
ティガスライサーエフェクトパーツ
ハンドスラッシュエフェクトパーツ
スラップショットエフェクトパーツ
タイマーフラッシュエフェクトパーツ
ウルトラフィックスエフェクトパーツ
マルチ・スペシウム光線エフェクトパーツ
ブラストドロップエフェクトパーツ
セルチェンジビームエフェクトパーツ
ウルトラサイコキネシスエフェクトパーツ
ウルトラシールドPETシート
各種エフェクトパーツ用台座・支柱一式
(C)円谷プロ