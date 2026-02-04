稲葉浩志が、『2026 ワールドベースボールクラシック』のNetflix 大会応援ソングとして名曲「タッチ」をカバーすることが発表となった。

Netflix は、世界最高峰の野球の舞台『2026 ワールドベースボールクラシック』の日本国内でのライブ配信を行う。先ごろ、渡辺謙がNetflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダーに、二宮和也がスペシャルサポーターに就任することが発表されたが、大会応援ソングを稲葉浩志が担当し、不朽の名曲「タッチ」をスペシャルカバーするかたちだ。

野球ソングの代名詞ともいえる楽曲「タッチ」は、あだち充原作のアニメ『タッチ』主題歌として1985年にリリースされたナンバーだ。キャッチーでドラマ性のある歌詞や爽やかなメロディーは、原作ファンや野球ファンのみならず、青春ソングとして多くの人に親しまれてきた。1985年のリリース以降も2007年の「タッチ(21st century ver.)」、2024年の「タッチ(2024)」など、昭和から平成、令和の時代に渡ってアップデートされ続け、発表から40年近く経った今でも色褪せることがない。

世界20チーム・全47試合の激闘を盛り上げるNetflixのWBC大会応援ソングを制作するにあたって、多くの人に親しまれてきた背景や楽曲の世界感を踏まえた結果、名曲「タッチ」に決定。そして、数々の国際的スポーツ大会の応援ソングを歌ってきた稲葉浩志によるカバーが実現する。以下に、稲葉浩志のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「この度Netflix 大会応援ソングとして、名曲「タッチ」をカバーすることとなりました。

オリジナルへのリスペクトをこめた上で、自分の情熱を注ぎ込んで歌わせていただきました。

痺れる戦いに身を投じる選手、監督、そしてそれを見守るファンの皆様、それぞれの思いがさらに膨らんでいく曲になりますように。

そして2026 年のワールドベースボールクラシックが最高の大会となりますように」

──稲葉浩志

◆ ◆ ◆

■『2026 ワールドベースボールクラシック』

全47試合／3月5日〜3月18日

Netflix 日本国内で独占生配信(アーカイブあり)

※世界最高峰の野球の祭典『ワールドベースボールクラシック』の2026年大会は、世界20の国・地域が参加。東京をはじめ4都市で開催される全47試合がNetflixでライブ配信される。スター選手たちの熱いプレー、筋書きのないスリリングな展開、予想もしない逆転劇。新たに生まれるドラマをNetflixでライブ観戦可能だ。

初戦：3月5日(木)19:00ライブ配信

2026 ワールドベースボールクラシック：オーストラリア 対 チャイニーズ・タイペイ

https://www.netflix.com/WBC2026AustraliavsChineseTaipei

・X：@netflixjpsports

・Instagram：@netflixjpsports

・YouTube：Netflix Japan