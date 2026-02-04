YouTuberのヒカルが2026年2月1日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、長年活動を共にするYouTuber・相馬トランジスタの誕生日に「トヨタ アルファード」をプレゼントした。

「誕生日にアルファードをプレゼントしたら相馬が号泣しました」と題した動画でヒカルは、2025年に自身のチャンネルに最も多く出演してくれたYouTuberである相馬の間近に迫った誕生日に際し、恩返しの気持ちを込めて「盛大な誕生日プレゼントを用意しました」と語った。

相馬に内緒で準備したプレゼントは「車」。ヒカルによれば、相馬はYouTubeのロケの際、78万円程で購入した年季の入った「日産エルグランド」を使用しており、過去には車の買い替えを検討するような発言をしていたという。しかし資金繰りが厳しく、なかなか買い替えに踏み切れない実情を察し、「トヨタ アルファード」を購入したのだとか。なお、今回用意したのは、新車の注文が難しかったため、状態の良い中古車両だという。

また「すんなりプレゼントしても受け取りづらいのではないか」との判断から、ヒカルは、プレゼントの正体がアルファードであることを伏せた上で、景品付きの過酷なゲームをクリアさせるという名目で相馬を自宅に呼び出す。何も知らない相馬はヒカルに言われるがままにゲームに挑戦。その過程でテキーラのショットを煽ってべろべろの状態になりながらも、何とかゲームをクリアすることに成功した。「ああ、酔った……」という相馬は目隠しをされて千鳥足のまま、ヒカルたちのスタッフに両脇を抱えられるようにして駐車場に連れていかれる。

目隠しを外すと、そこにあったのは赤いベールが掛けられたミニバンらしきシルエット。アンベールされてその正体が白いアルファードだとわかり、相馬は「なにこれ！？ えぇ！ マジ！？」と絶叫した。ヒカルに「誕生日おめでとう。相馬さん」と拍手とともにお祝いされると、「ヤバくない！？ めっちゃうれしい！！」と感情が爆発。改めてアルファードを贈られた感想を求められると、「めっちゃうれしいっす。ありがとうございます……」と顔をくしゃくしゃにして涙を流した。

2021年2月には家賃30万円相当の高級賃貸マンションの住戸を、初期経費や月々の家賃を負担した上で相馬へ提供したこともあるヒカル。今回も「いつもお世話になってるんで。形にして返したかった。ヒカルチャンネルのMVPみたいな。一番活躍したからこそちゃんとしたプレゼントを渡したかった」と率直な思いを伝え、「これからもよろしくお願いします。ヒカルチャンネルを一緒に盛り上げていきましょうね」とがっちりと握手を交わした。相馬は「ヒカルチャンネルを盛り上げたいとかじゃないんですよ。俺そんな打算的じゃなくて。ヒカルが面白いから一緒に撮ってるだけなんで」と普段言えないような本音を酔いに任せて打ち明けていた。

本動画に対し、コメント欄には「相馬さんにはいちヒカルファンとして感謝しかない」「もらい泣きした」「相馬さんの成功を1番願ってるのはきっとヒカルさん」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）