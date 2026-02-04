元虹コン＆でんぱ組・根本凪、アイドル卒業前の見納め究極ボディ 7年ぶり写真集未収録カット公開
3月末でアイドルを卒業する根本凪が、3日発売の『週刊SPA!』2月10日号に登場。卒業を目前に控えたタイミングでの掲載となり、7年ぶりとなるセカンド写真集に収めきれなかったアザーカットを披露する。
【写真】同号の「グラビアン魂」には小日向優花が登場
同号では「表紙の人＆美女地図」を根本が担当。アイドル活動の終章にふさわしい内容として、磨き上げてきたスタイルと表現力を存分に見せている。2月18日発売のメモリアル写真集に先駆けて公開される未掲載カットは、これまでの歩みと現在の心境が重なるような仕上がりとなっており、節目の一瞬を切り取った内容となった。
根本凪は茨城県出身。アイドルグループ「虹のコンキスタドール」、さらに「でんぱ組.inc」のメンバーとして活動し、独自の存在感で支持を集めてきた。近年はVTuberとしても活動の幅を広げ、ジャンルを越えた表現に挑戦してきたが、26年3月末をもってアイドル卒業とタレント活動の一時休止を発表している。
なお、同号には「グラビアン魂」に小日向優花、「このあと、どうする？」に椿野ゆうこが登場する。
