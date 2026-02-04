〈『豊臣兄弟！』永野芽郁の代役でトレンド席巻も…白石聖（27）が「SNSでの炎上を恐れている」意外なワケ〉から続く

「池松壮亮さんは『自分より共演してくれた皆さんのおかげ』と相手を立てる優等生。共演者からも慕われ、キャスティングしやすい。大河でも仲野太賀さんとは兄弟のように仲が良いようです」（テレビ関係者）

【画像】朝ドラで圧倒的な演技力を見せた名シーン、ブレイクドラマではバスタオル1枚の大胆な姿も…河合優実の写真をすべて見る（写真多数）



大手事務所を辞め、今はフリーで活躍

◆◆◆

大河ドラマ『豊臣兄弟！』で豊臣秀吉を好演

貧しい農家に生まれながら、家を出て侍になることを志した豊臣秀吉（藤吉郎）を好演しているのが俳優・池松壮亮（35）。弟の豊臣秀長（小一郎）を織田信長に仕えるよう誘うところから、作品がスタートした。歴史学者の渡邊大門氏が語る。

「当時は農家の人手が足りず、農民が武士になるのには反発を受けました。秀吉の幼少期の史料は少なく、正確にはわかりませんが、秀吉は何らかのきっかけで、信長に召し抱えられるチャンスを得たのでしょう」

秀吉といえば、信長の草履を懐に入れて温めていたというのが“鉄板”エピソード。第3話で、秀吉が草履を盗もうとするも、織田信長に見つかり、秀長が「雨で草履を濡らさないために懐に忍ばせていた」と言い訳する場面が描かれたが、

「草履を温めていたという話は、よくドラマなどで、部下としての心構えを説く際に用いられてきました。後世の創作ですが、今作では少しひねったエピソードになっていました」（同前）

「監督のこだわりが強過ぎて、マジでしんどいっす」

10歳で劇団四季『ライオンキング』のオーディションに合格して出演。以来、数々の大作に出続けてきた池松には、憧れの俳優はいないという。その理由は、

「自分の役作りに徹するのがモットーで、大谷翔平よろしく、『憧れるのをやめました』と語っています。一方で特定の映画監督に心酔し、好きな監督の作品には何度も出演している」（映画関係者）

その1人が石井裕也監督だ。池松は石井作品には複数回出演し、「（石井監督と）人生を並走していく」と公言している。ただ、中には馬が合わない監督も……。

「主演を務めた2023年の映画『シン・仮面ライダー』の庵野秀明監督です。庵野監督はこだわりが強く、アクション場面を、役者の代理で演じるスーツアクターではなく、池松さん本人が演じるよう求めた。何度も撮ってはボツ、撮ってはボツの繰り返しで、足首を捻挫してしまったこともあった」（前出・映画関係者）

当時、さすがの池松もこうボヤいていたという。

「監督のこだわりが強過ぎて、マジでしんどいっす」

病床の父に迫られて決断

今回が3回目の大河出演となった池松だが、オファーを受けて、最初は断ろうとも思ったようだ。

「地元・福岡で建築会社を営む父が病気で入院しており、『秀吉を演じる姿が見たい』と言われ、出演を決断した」（スポーツ紙記者）

秀長役の仲野とは過去に5度も共演する間柄。2人の仲がぐっと縮まったのは、10年に放送されたNHKの終戦特集ドラマ『15歳の志願兵』だった。

「撮影場所の名古屋に長期滞在し、同じ釜の飯を食べた同士。観覧車に一緒に乗ったこともあった。大河の撮影中も一緒に銭湯に通う“裸の付き合い”をしています」（NHK関係者）

河合優実と交際中…哨如爾蓮

作中では今後、浜辺美波演じる寧々にプロポーズ。祝言を挙げることになるが、現実では、22年の映画『ちょっと思い出しただけ』で共演した、俳優の河合優実と交際中だ。

「池松からアプローチし、その年の冬には交際が始まった」（芸能記者）

昨年12月には『フライデー』で同棲も報じられた。交際3年が過ぎた、実力派俳優同士のカップル。果たして哨如爾呂い帖

「NHKの朝ドラ『虎に翼』の映画化が進められていますが、河合は出演を断ったそうです。民放の連ドラの主演の話も辞退したため、『結婚準備で仕事を減らしているのか』と年末に噂になった」（同前）

ただ、年末年始の発表は無く、池松も大河の撮影があって超多忙のため、

「早くても撮影が終わる今秋では。また、2人とも結婚という形にはあまりこだわっていないようです」（同前）

ドラマでの祝言の方が先になりそうだ。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月29日号）