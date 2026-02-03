2022年にシティに移籍するも…… この約4年で先発はわずか4試合。3度目のレンタル移籍が決定
イングランドの2部に相当するチャンピオンシップのシェフィールド・ユナイテッドがプレミアリーグのマンチェスター・シティからカルヴィン・フィリップスを獲得したと発表した。
契約は今季限りのレンタル移籍、完全移籍のオプションは含まれていない。
12月に30歳となったフィリップスがリーズからシティに移籍したのは2022年のこと。MFを強化したいシティがリーズで存在感を示していたイングランド代表MFを獲得した。
しかし、肩の怪我もあって出遅れると、出番がない日々が続き、いつの間にかレンタル移籍が続くように。これまでウェストハム、イプスウィッチにレンタルしており、シェフィールド・ユナイテッドが3クラブ目となる。
シティに加入して3年と7カ月が経過したフィリップスだが、シティでの出番はわずか31試合、先発は4試合の数字が示すように、マンチェスターでの彼の居場所はない。
残された道はレンタル先での活躍だが、シェフィールド・ユナイテッドが彼の求める新天地となるのだろうか。
シティとの契約は2028年6月まで残っている。