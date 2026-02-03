【地縛少年花子くん2】普段使いでも特別な日でも活躍する腕時計の受注開始！
通販サイト「AMNIBUS」にて、TVアニメ『地縛少年花子くん2』の商品の受注が開始されている。
月刊『Gファンタジー』で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。
2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』、2025年冬にはTVアニメ『地縛少年花子くん2』前編がテレビ放送＆グローバル配信され、2025年7月からTBS系全国28局ネットにて後編が放送された。
そんな『地縛少年花子くん2』の腕時計が登場した。花子くんのモチーフを散りばめた文字盤や学生服の色味をイメージしたベルトなど、シンプルながらもキャラの魅力が伝わるようなデザインに。
3時位置にはもっけとキャンディ、7時位置は七番目の怪異（花子くん）をイメージした七を配置。
BOXは赤をベースにロゴを箔押しした高級感のあるデザインで、時計をそのまま設置して飾れる仕様となっている。
日常使いから特別な日まで、様々なシーンで活用できる腕時計、ぜひ手に取ってみては。
（C）あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会
