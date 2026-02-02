【PlayStation 部品販売サービス】 2月27日18時 終了予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、オンラインサービス「PlayStation 部品販売サービス」を2月27日18時をもって終了する。

「PlayStation 部品販売サービス」は、ゲーム機本体や周辺機器における「お客様ご自身で安全にお取り替えいただける部品」の販売を行なうオンラインサービス。PS5に付属するHDMIケーブル、PS4/PS3のシステムソフトウェアアップデートディスク、PS VitaのSIMカードトレイなど、ケーブルやパーツをなくした際に純正品を個別で購入することができる。

今回、2月27日18時をもってサービス終了となることが発表。今後は、3月より「プレイステーションカスタマーサポート」にて一部の部品を対象に、紛失・破損した場合に限って提供を行なっていく。なお、3月からは「アフターサービス受付終了製品」は対象外となるため、PS3やPS Vitaなどのパーツを購入する場合はサービス終了までに購入する必要がある。

