明石家さんま（70）が1日放送のテレビ朝日系特番「祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP」に出演。元妻の大竹しのぶとの『離婚の原因になったかもしれない』というエピソードを語った。

さんまは「（大竹が）『バカじゃないの』が癖なんですよ。俺が夜中にきな粉買いに行こうと思って準備してたら…」と切り出した。

ともにゲスト出演した笑福亭鶴瓶から「なんで夜中にきな粉買いに行くねん」とつっこまれ、「きな粉食べたいなって思ったから。それが離婚の原因のひとつになりましたね。みんな寝てるから。餅あったんでね。それで行こうとしたら偶然（大竹が）おトイレで降りてきたんですよ。（大竹が）『どこ行くわけ？』（って言った）。『きなこ買いにいくねん』って。（大竹が）『バカじゃないの？』って言うたまま座り込みはったんです」と語った。

鶴瓶に「夜中にきな粉買いに行く夫て。明日でええやんか」と続けられると「そういうんですよ、兄さん大竹さんと同じ意見。違う、今日食べたいねんって」と語った。

黒柳徹子は「私わかるわ。今行って買いに行きなさいって」とさんまに共感。さんまは「ね。俺やっぱり黒柳さんやわ！」と意気投合した。

黒柳から「私だったら『行ってきて！』って言っちゃう」と言われると、「うーわ！大好き！」と声を上げた。

黒柳は「そういう話に行かなかったね」と恋愛に発展する関係ではなかったことを不思議がり「（さんまが）帰って来たらお茶なんか出して『食べましょう』って言う」と告げると、さんまは「今からでも遅くない。俺じゃダメなのか？」ととボケて笑わせた。