俳優の遠藤憲一（64）が16日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。マネジャーを務める妻との生活について語った。遠藤は妻については「（自身の）マネジャーなんですけど」と打ち明けた。司会の黒柳徹子が「マネジャーの奥さまとも随分長く。その奥さまと去年、（結婚）35周年のお祝いを」と紹介すると、「お祝いとかはしてないです」と苦笑した。「うち誕生日のお祝いとかもやらない。まあ女房