【「NIKKE」×「リコリス・リコイル」コラボ】 2月12日～ 開催

Level Infiniteは、Android/iOS用戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～「勝利の女神：NIKKE」において、TVアニメ「リコリス・リコイル」とのコラボレーションを2月12日に開始する。

本コラボレーションでは、同作のキャラクターたちが「勝利の女神：NIKKE」に登場するほか、限定ストーリーや特別イベントが多数展開。新たに公開されたコラボビジュアルでは、千束とたきな、クルミのほか、「勝利の女神：NIKKE」のキャラクターたちも描かれている。

なお、キャラクター情報やスキル内容などの詳細については今後公式サイトおよび公式SNSにて順次公開される予定となっている。

また、公式Xではフォロー＆リポストキャンペーンも開催予定。「勝利の女神：NIKKE」公式Xをフォローし、当該投稿をリポストすることで、抽選で景品がもらえる。

(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

(C)Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11