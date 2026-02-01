5人の子供全員が「年子」という壮絶な育児環境にありながら、その疲れを一切感じさせない27歳ママの驚きの美貌に注目が集まっている。

【映像】53歳夫の顔＆5人の子供達

2月1日に放送されたABEMA『秘密のママ園』シーズン2では、福岡県久留米市で暮らす一家に密着。53歳の夫・たかひこさんと27歳の妻・じゅりさんという「26歳差夫婦」が登場した。中でも視聴者を驚かせたのは、2歳から7歳まで5人の年子を育てているとは思えない、じゅりさんの圧倒的なビジュアルだ。

番組序盤、子供たちがママの正体について「髪がゴールデンの色だよ！」「30歳って言ってた」と口々に語る中、メイクを終えて登場したじゅりさんは、輝く金髪が目を引くまさに“美魔女ならぬ美ママ”。スタジオのMC陣からも「かわいい！」「5人のママに見えない！」と感嘆の声が次々と上がった。

その美しさを支えているのは、26歳年上の夫・たかひこさんの献身的なサポートだ。朝の家事・育児をすべてパパがワンオペで引き受けることで、じゅりさんは毎朝のフェイスパックやハーブティー、さらにはパパによる入念な足のマッサージを受ける時間を確保している。じゅりさんは「日常のことは旦那がやってくれる。私はそんなに（子供を）育ててない（笑）」と冗談めかして語るが、その余裕こそが彼女の輝きの秘訣のようだ。

しかし、彼女はただ守られているだけの存在ではない。パパが経営するダンススクールの負債500万円を、自身のインフルエンサーとしての発信力を駆使してわずか1年で完済させたという「凄腕経営者」としての一面も。まさに一家の“司令塔”として、美しさと知性を兼ね備えた姿を見せつけた。