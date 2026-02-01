現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』より、柴田勝家役を務める山口馬木也のコメントが公開された。

本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野太賀、秀吉（木下藤吉郎）を池松壮亮が演じ、脚本を『半沢直樹』（TBS系）、『おちょやん』（NHK総合）などの八津弘幸が担当する。

山口が演じるのは、織田家の筆頭家老・柴田勝家。自身の役柄について山口は、「勇猛果敢で人々から恐れられる武将」としつつ、「カードゲームで例えるなら、自分の手元に一枚は持っておきたいような頼もしい存在ではないでしょうか」と分析。一方で、「強さとは対照的に、どこかもろい部分もあったのではないか」と想像を膨らませ、「豊臣兄弟の大きな壁としてしっかり立ちはだかっていきたい」と意気込みを語った。

豊臣兄弟を演じる仲野と池松については、「一役者として、お二人が俳優として体現されていることは本当にすばらしく、脅威にすら感じるほど」と絶賛。その感情は「勝家が豊臣兄弟に抱く嫉妬のような思いにも通じるのではないか」と役作りへのリンクを明かした。特に、第4回（1月25日放送）で兄弟が信長（小栗旬）からわらじを受け取るシーンには「心を射抜かれました」と語っている。

主演の仲野については、「背中で引っ張ってくださっている」と信頼を寄せ、「現場ではいつもニコニコされていて、周囲のことも気遣う、非の打ちどころのない太賀さんですが、やはり役者としての表現力のすごさにはほれてしまいます」とコメント。池松とのやりとりを見て「幸せな気持ちになります」と現場の雰囲気を伝えた。

また、主君・信長については「人知を超えた何かを感じている」「シンプルに憧れを抱いている」と勝家の心情を代弁。演じる小栗旬に対し、当初は感覚派の俳優だと思っていたが、実際は「理解してから先に進むタイプ」だと知ったそうで、「信長も一見感覚派に見えるけれど、実際は小栗のように緻密に計算して動いていたのかもしれないと思うようになりました」と新たな解釈を語っている。

山口馬木也（柴田勝家役）コメント●柴田勝家について勝家は、これまで多くの作品で描かれてきたように、勇猛果敢で人々から恐れられる武将です。カードゲームで例えるなら、自分の手元に一枚は持っておきたいような頼もしい存在ではないでしょうか（笑）。一方で、強さとは対照的に、どこかもろい部分もあったのではないかと想像しています。そういった一面も、今まさに演じながら探っているところです。そして何より、豊臣兄弟の大きな壁としてしっかり立ちはだかっていきたいと思います。

●豊臣兄弟について小一郎役の仲野太賀さんと藤吉郎役の池松壮亮さん、お二人の演技がもう最高で。一役者として、お二人が俳優として体現されていることは本当にすばらしく、脅威にすら感じるほどです。その思いは、勝家が豊臣兄弟に抱く嫉妬のような思いにも通じるのではないかと思います。特に強く感じたのが、兄弟が信長（小栗旬）からわらじを受け取るシーン（第4回／1月25日放送）です。あのお芝居には本当に心を射抜かれましたね。そのとき抱いた感情は、今後の自分の演技にも生かしたいと思います。

●主演・仲野太賀について太賀さんが背中で引っ張ってくださっているので、『豊臣兄弟！』は必ず面白い作品になるという確信があります。現場ではいつもニコニコされていて、周囲のことも気遣う、非の打ちどころのない太賀さんですが、やはり役者としての表現力のすごさにはほれてしまいます。なかでも、池松さんとのやりとりは見ていて幸せな気持ちになります。

●織田信長について勝家は信長に対して、人知を超えた何かを感じているのだと思います。シンプルに憧れを抱いているのではないでしょうか。そんな信長のカリスマ性は、演じる小栗旬さんが持つ俳優としてのカリスマ性にも通じるものがあると感じます。僕は勝手に、小栗さんは感覚的にお芝居をするタイプの俳優さんだと思い込んでいたのですが、ご本人は「理解してから先に進むタイプ」だとおっしゃっていて。その話を聞いて、信長も一見感覚派に見えるけれど、実際は小栗さんのように緻密に計算して動いていたのかもしれないと思うようになりました。（文＝リアルサウンド編集部）