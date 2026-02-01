広瀬すず、カラオケで歌う定番曲は？「結局これ」
女優の広瀬すず（27歳）が、1月31日放送のラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。カラオケで定番としている楽曲について語り、「結局これ」と明かした。
番組冒頭、広瀬は「今日は1月31日。早くねえか？つい最近ね、2026年になったばかりですが、もう1ヶ月が終わるということで、あと11ヶ月あっという間なんだろうな」と、月日の流れの速さに言及。忘年会や新年会でカラオケに行く機会があり、今後も送別会などが控えていることから、「好きなカラオケソング」というテーマで語り始めた。
広瀬は、他の人が歌っているのを聴きながら横でワイワイやっているのが好きなため、自身がマイクを握る回数はそれほど多くないと前置きしつつ、「結局これだよね、っていうのはKiroroさんの『Best Friend』だよね。なんか、友達といると『Best Friend』を歌って、『マジうちら仲良いよね』って言うだけっていう、それだけをなんかやりたくて、ブレずにずっと『Best Friend』ベストフレンドを歌っております。合唱曲が好きっていうのもあるんですけど、未だに変わらず、2026年もこれでいきたいなと思っております」とコメント。長年変わらない「定番の一曲」へのこだわりを語った。
