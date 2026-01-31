1月24日にXで投稿された新幹線での日本人の男女が取った行動に、感動する人が相次いでいる。

元の投稿は外国人旅行客がThreadsに昨年12月に投稿したものだが、とあるXユーザーが転載する形でこう紹介。

「日本人の優しさが、世界でバズってる」

《新幹線の富士山とは逆側に座ってた外国人観光客に、車窓からの富士山を見せてあげるために身体を倒してくれた日本人の優しさが、世界でバズってるのを聞いて、改めて私の推しの国はなんて素敵な国なんだとなってる》

Xに転載された写真は夫婦の顔にスタンプが入っているものの、元投稿の写真ではメガネをかけた男性とセミロングの女性が写真を撮っている人に向かってお茶目に笑いながら、富士山が見えるように身体を倒していた。

この投稿は1月30日の段階で表示回数が134.7万回。いいね数は5.1万。引用を含め3500を超えるリポスト数となっている。

「河口湖にある“富士山ローソン”や富士市にある富士山夢の大橋などに、外国人旅行客が殺到。違法駐車などが問題になったのが記憶に新しい通り、富士山は日本人が思っている以上に、海外の旅行者からの人気が高いんです。投稿した外国人旅行者も富士山が見られた喜びに加えて、日本人の優しさに感動して投稿したのでしょう」（トラベルライター）

写真が撮影されたのは座席の位置と車窓にラウンドワンが確認されることから考えて、東京方面から名古屋方面に向かう東海道新幹線で、静岡県富士市を通過したあたりのようだ。

富士山が見えるのは、自由・指定席で2席並びの窓側であるE席側（上り・下りともに）だが、引用欄ではこんな情報も。

《富士山とは逆側のA席側の窓からも静岡-掛川の区間で一瞬富士山が見えるタイミングがあることを教えてあげてほしい》

と、引用欄も優しいコメントで溢れていた。

「新幹線の駅であればこだまのみの停車になりますが、三島駅や新富士駅のホームからも富士山がキレイに見えますよ。また三島駅南口から三嶋大社に向かう桜川沿いの歩道には、三島スカイウォークと富士山がデザインされたマンホールを設置。同デザインのマンホールカードも駅前の観光案内所で配布（現在は配布停止中、7月再開予定）しているので、富士山を見たい方は三島駅で下車して観光するのもオススメです」（同・トラベルライター）

日々、誰かが炎上しているSNSだが、こんな優しい投稿ばかりになってほしい！