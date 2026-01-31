「寝る」だけでは足りない！疲労回復のカギとなる3つの食べ方ルールと気をつけたい「疲れたときは甘いもの」の選択
なんとなく疲れを感じたとき、多くの人は「寝る」ことを選ぶだろう。
「寝る」ことは正解だけれども、意外にもそれだけでは足りないという。
自分でも気づけない疲れの正体をわかりやすい図解で解説する、『疲れとり大図鑑』（世界文化社）。著者は、東京女子医科大学高血圧・内分泌内科教授・基幹分野長、副院長兼卒後臨床研修センター長の市原淳弘さん。
本書から、疲労回復につながる食事のコツについて一部抜粋・再編集して紹介する。
疲れで発生した酸化ストレスを食事でカット
「なんだかいつも疲れる…」その疲労感、実は体内で起きている“炎症”のサイン。ストレスや寝不足、偏った食事が重なると、細胞内で“小さな火事”が発生します。
その火種は、ミトコンドリアから生まれる「活性酸素」です。
私たちは1日約360リットルの酸素を吸っていますが、そのうち約2％──500ミリリットルのペットボトル14本分にあたる7リットルが活性酸素に変わり、細胞を傷つけて炎症を起こすのです。これが「なんとなく疲れる」の正体！
「疲れたら寝る」は正解。でもそれだけでは足りません。傷ついた細胞を修復し、体を立て直すには“材料”である栄養が不可欠。食事こそが、疲労回復の決定打なのです。
疲れない体が食事から始まるワケ
疲れのモト・活性酸素は1日7リットルも発生。睡眠や運動だけでは除去できません。
唯一、栄養を摂ることが細胞修復と予防を兼ねています。だから食事こそが疲労の根本治療なのです。
筋肉回復向上：30％
疲労感改善：20％
1日に排出される活性酸素：約14本（500ミリリットルのペットボトル）
炎症マーカー：15％
疲労を回復する食べ方のコツ
実は、食生活を少し変えるだけで、疲れがぐんと減ることがあります。
ある研究では、食事を見直すだけで疲労感が44％減少したという報告も。そこで、脳・体・心、それぞれに効く“3つの食べ方ルール”をチェックしましょう。
◆脳が疲れたら、“ベジ・ファースト”
白ごはんから先に食べていませんか？血糖値が急上昇・急降下し、脳が“燃料切れ”に。野菜→たんぱく質→炭水化物の順に食べると糖の吸収がゆるやかになり、集中力の低下が防げます。ブロッコリーから食べるだけで、白米の糖吸収が最大40％抑えられます。
◆体がだるい日は、“30分ルール”
運動後30分以内に糖質＋たんぱく質を補うと、筋肉の回復がスムーズに。バナナ2本＋ギリシャヨーグルトで筋合成は3倍になるという報告もあります。
◆心がしんどいときは、“腸をいたわる”
腸と脳はつながっています。発酵食品と食物繊維をとると腸内環境が整い、ストレスが32％減少したという研究も。さらに、サバやサーモンに多く含まれるオメガ3脂肪酸は脳の炎症を抑え、気持ちも軽くしてくれます。
【疲れとりFOOD MAP】
■脳疲労メニューの例
・1時間前にガムをかむ：
集中力が必要な作業は食後1時間以上経ってから。大事なタスクの1時間前にシュガーレスガムを30分噛むと集中力向上
■筋肉疲労メニューの例
・運動後30分以内にたんぱく質を摂ると筋肉の合成や修復を促す作用を最も高める
■精神疲労メニューの例
・就寝3時間前に摂る：
メンタル疲労が蓄積しているときは、腸内環境を整える発酵食品やトリプトファンを含む食材がおすすめ。ヨーグルトや味噌汁、バナナ、ナッツ類などを軽めに摂ると、睡眠ホルモン「メラトニン」が脳に届きやすくなります。就寝直前は消化を妨げるため、遅くとも3時間前までに済ませるのが◎。
「疲れたら甘いもの」は思い込み！
疲れると甘いものが欲しくなりますよね。でも疲労回復には逆効果です。
実は、摂り方には5つのポイントがあります。
（1）加工糖は控える：
脳は1日120gのブドウ糖が必要。でも、果糖25g（飴玉6個分）でもブドウ糖に変わり脳のエネルギーに十分なります。ケーキなどの加工糖は脳疲労には逆効果です。
（2）16時以降の加工糖は×：
夕方の糖分はメラトニンの分泌を10〜20％妨げ入眠も5〜10分遅れて結果、睡眠の質も下がります。
（3）起き抜けの朝ジュースは危険：
空腹時に果糖を摂ると血糖が急上昇し、「ジェットコースター血糖」になるため、疲労が加速します。
（4）飲料の糖に注意：
液体糖は固体の砂糖の3倍の速さで吸収。オレンジジュースなどは角砂糖7個分の糖量になるので注意。
（5）「甘いものは別腹」は脳に負担！：
食後すぐの甘味は認知機能を20％低下。最低でも1時間あけてからが正解。
【甘いもの、いい食べ方×悪い食べ方】
・16時半以降の過食は睡眠力低下
メラトニンの分泌量が15〜20％減り、睡眠の質、時間とともに低下します。
・バナナで午前中の認知力約19％向上
バナナは脳のエネルギー源・ブドウ糖を含み、GI値は51と低め。血糖値の上昇もゆるやかです。食物繊維も豊富で糖質の吸収をゆっくりにしますまた、疲労回復に効果のあるトリプトファンが多いので、すぐにインスリンの分泌を促し、疲れを解消できます。
・ヨーグルトを就寝前に摂るとインスリンを37％改善
夕方以降はインスリンの分泌が少なくなり、糖の処理能力が低下しますが、就寝前のヨーグルトでインスリン感受性が夜間に37％改善との報告が。さらにアミノ酸豊富なヨーグルトに蜂蜜を加えると、自然な甘さとたんぱく質を同時に補給できます。
市原淳弘
東京女子医科大学高血圧・内分泌内科教授・基幹分野長、副院長 兼 卒後臨床研修センター長。専門医としてホルモンの観点から疲れの原因をひもとき、慢性疲労で悩む患者が全国から訪れる。