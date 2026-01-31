自民党の「最新の選挙情勢調査」が示した「衝撃の数字」…高市・自民が「圧勝」へ…？

衝撃の数字

高市早苗首相の電撃解散による衆院選が1月27日に公示され、2月8日の投開票日に向けて、全国各地で候補者が舌戦を繰り広げている。

自民党は高市政権の高い支持率を追い風に議席増を狙う一方、立憲民主党と公明党は新党・中道改革連合を立ち上げることで票を結集させて対抗している。政界の構図が大きく変わる中で予断を許さない選挙戦が行われているが、その中で、衝撃の調査結果が永田町関係者の周りで出回った。

自民党が1月21日から25日にかけて実施したとされる情勢調査の資料によると、自民党は小選挙区と比例代表を合わせて、過半数233議席を上回る242議席を獲得するとしているほか、連立与党を組む日本維新の会も、公示前の34議席を3議席上回る37議席に微増。

両党を合わせると279議席となり、衆議院の全ての常任委員会で過半数を確保して、委員長ポストを独占する絶対安定多数、261議席も超えるとしている。

自民党から出馬している候補者の1人は「石破政権のもとで行われた2024年の衆院選は、裏金問題の逆風で有権者からの批判がかなり強く、選挙がやりにくかったが、トップが高市首相に変わって状況は一変している」と手応えを語る。

実際、この調査には選挙区ごとの細かい情勢も記載されているが、裏金問題への関与が深かったとされ、2024年の衆院選で落選した自民の下村博文氏が出馬している東京11区では、中道の阿久津幸彦氏を下村氏がわずかにリードしている。

前回の衆院選と比べると、有権者の厳しい目線が和らいでいることがデータからは読み取れる。

このように、自民単独で衆議院の過半数を獲得する可能性が高いという調査結果は、マスコミ各社が発表している序盤情勢とも一致しており、自民優勢がニュースを席巻する状態となっているが、一方で、自民党本部はこうした状況に警鐘を鳴らしている。

自民党は選挙戦3日目の1月29日、鈴木俊一幹事長と古屋圭司選対委員長の連名で、各陣営に文書を発出。

そこには、「『自維、過半数の勢い（共同）』『自民、単独過半数うかがう（読売）』等となっていますが、選挙戦は一昨日に公示されたばかりです」「候補者自身が先頭に立って、一人でも多くの有権者に声をかけ、一票でも多くの得票ができるように奮闘しなければ、とても勝利は望めない激戦です」という文言が並び、「期日前投票の徹底をはじめ、各種運動に全力を挙げてお取り組みいただきますようお願い申し上げます」と釘を刺す言葉で締めくくっていた。

自民党陣営の1人も「早い段階から自民党優勢の報道が流れてしまうと、途中で選挙運動が緩んでしまう可能性がある。『投票に行かなくても自民党が勝つ』と有権者に思われると票が減って足元をすくわれるので、逆に気を引き締めていきたい」と語った。

中道の戦略

反対に、苦戦が報じられている中道の候補者たちは、何とか状況を好転させようと息巻いている。

選挙戦では、公明から来た候補者を比例で優遇したかわりに、立憲からきた候補者が小選挙区で戦っているのを、創価学会票を含めた公明票でバックアップするという戦略を描いているが、一部の選挙区では公明票が中道候補者に十分に乗っかっていないという情勢も出ており、票の引き締めを図る。

「立憲と公明が一緒になった組織力で何としても接戦区は制さないといけない。まだまだ選挙戦はこれからだ」と中道陣営の1人は気合いを入れていた。

今回、出回った情勢調査は、衆院選が公示される前に実施したものであり、選挙戦の中で情勢が動く可能性は十分にある。

自民は気が緩まないように、中道は反転攻勢を目指して、それぞれが運動に力を入れているが、最終結果はどうなるのか。

その行方を左右するのは有権者の一票だ。

国民の審判が下る投開票日が、緊張感が漂う中で刻一刻と迫っている。

公示日直前に高市息子が「不出馬」に…注目選挙区「福井」で起こった「大騒動の全貌」