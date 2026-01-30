スマホの容量不足、秒で解決。2TB挿せるUGREENのUSBカードリーダーが1,000円以下
Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。
現在、超コンパクトで便利なメモリーカードアクセサリーUGREENの「USB-C TFカードリーダー」がお得に登場しています。
持ち運びに便利！ micro SDカード向けに設計されたUGREENの超小型カードリーダーがお買い得
UGREENの「USB-C TFカードリーダー」は、持ち運びに便利で、スマホ・タブレット・PCでmicroSDカードのデータを手軽に読み書きできる超小型カードリーダーです。
特に写真や動画、ドライブレコーダーの映像を扱う機会が多い人におすすめな本商品が、今なら25％オフの974円とお買い得。
最大2TBまでのmicroSDカードに対応しています。USB-CポートとOTG機能を備えたスマホ、タブレット、MacやWindows PCに挿すだけでストレージを簡単に拡張できるので、外出先でも便利ですよ。
超小型で＆軽量なので、いつでもどこでも使いやすく持ち運びやすいのが最大の魅力です。
バッグやキーリングにつけられるようにストラップホール付きの設計になっているので安心して持ち歩けます。
1GB程度の写真や動画ファイルでも数秒で転送可能
最大5Gbpsの超高速データ転送速度をサポートし、1GBのHDムービーをわずか数秒で転送できます。
スマホやノートPC側であらかじめUSB-CとOTG対応を確認しておけば、面倒なドライバー無しでデータが読み書きできるのが◎。
インテリジェントチップPL2731を採用し、高速かつ安定したデータ転送が実現します。
小型でも過電流、過電圧、短絡保護を備えて、データを安全に保護できる点も◎。
スマホやタブレットでそのまま動画編集したい時にもケーブルなしでスッと使えるので、写真編集や動画移行が多い人にもおすすめなアイテムです。
なお、上記の表示価格は2026年1月30日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
