くっきー！「ラヴィット！」出演はコネ！？河本＆オズワルド伊藤と泥沼の罵り合い！
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。1月29日（木）の放送は、「ガチバトル 怒ったら負け！」をお届け！
くっきー！「ラヴィット！」出演はコネ！？河本＆オズワルド伊藤が泥沼の罵り合い！
MCの河本準一、ゲストのくっきー！、オズワルドの伊藤俊介がトークバトルを展開！ 人間は、感情を抑制することができるのか！
ルールは単純明快。トークの間、どんな理不尽にも耐え、一番怒らなかった人が勝利者となる。
開始早々、河本は伊藤が彼女と別れた話に触れ、くっきー！とともに破局した理由を深掘り。
伊藤が「98％俺が悪い。(残りの)2％はあいつが風呂に入らないから！」と告白すると、河本は、「(伊藤は風呂に入っているのに)何でそんな死臭がするの？」とコメント。
だが伊藤は河本に、「じゃあ、臭い者同士で友達だね！」とすまし顔で返す。
続いて河本とくっきー！は、互いに女性芸人と付き合っていた過去を大暴露！
さらに3人は、それぞれの顔や口臭を指摘する展開になり、伊藤が放ったひと言に、河本は「それアカンで！」と素の表情に。
ここで名倉チェックが入るが、河本の「ほんまにアカンやつはやめよう！」との泣きが入り(笑)、特別にツッコミと判定される。
バトルが再開すると、今度は「ラヴィット！」（TBS）に出演しているくっきー！の話題に。
「誰のコネ？」（河本）、「『ラヴィット！』でしか見ない」（伊藤）と口撃を重ねる2人。
さらに河本は、「お前、TBSの株持ってんの？」と煽るが、くっきー！は冷静に「株持ってたら、こんなとこいないと！」と2回切り返す。
一方、出演していない伊藤は、「『ラヴィット！』嫌いだもん。みんなが仲良い感じとか」と、思わず本音！？ 河本が「誰でも出られるやつやろ！」と煽ると、ついにくっきー！が「伊藤は出られるチャンスある。お前、絶対無理！ 大罪を犯してるから」と口撃する。
すると河本は、「わしのことはええよ。オカンのことは言うな！」とマジでツッコミを入れ、流れで、塗装業をしている伊藤の母の話題に。
くっきー！が「(芸人辞めて)ペンキまみれのオバハンとやりな！」と口撃すると、「ペンキまみれって言うなよ！」と伊藤。
ここでついに名倉チェックが入り、伊藤はアウト！ 自身も「一瞬怒ってしまった」と認めた。
その後、河本がくっきー！の妹に触れて挑発すると、くっきー！は「なんだと！」と大声で激怒(笑)。速攻、名倉チェックでアウトとなった。
激しいバトルの末、3人とも“家族想い”であることが浮き彫りに。
続きはTVerで！
