ハリソン・フォードが贈る感動作『シュリンキング　悩めるセラピスト』シーズン4へ更新

Apple TVが放つ珠玉のヒューマンコメディ『シュリンキング 悩めるセラピスト』の快進撃が止まらない。Appleは早くもシーズン4への更新を正式に発表した。

シーズン3配信を目前に早期更新が発表

本作は、エミー賞ノミネート俳優のジェイソン・シーゲル（『ママと恋に落ちるまで』）と、レジェンドであるハリソン・フォード（『インディ・ジョーンズ』シリーズ）という豪華共演が話題を呼んだ人気シリーズ。主要キャストには、クリスタ・ミラー（『クーガータウン』）、エミー賞ノミネートのジェシカ・ウィリアムズ（『天下無敵のジェシカ・ジェームズ』）、ルーク・テニー（『DEADLY CLASS』）、マイケル・ユーリー（『アグリー・ベティ』）そしてテッド・マッギンレー（『バクスター家 〜愛と絆〜』）といった実力派が顔を揃える。

テーマは「前進」。ジミーたちが踏み出す新たな一歩

ジェイソン演じるジミーは、最愛の妻を亡くした喪失感から抜け出せず、型破りな手法で患者と向き合うセラピスト。最新シーズンでは、彼を中心に「前進すること」が大きなテーマとして描かれる。

このテーマは、ジミー個人に留まらない。同僚のポールやギャビーをはじめ、隣人や患者たちといった彼を取り巻くコミュニティ全体が、それぞれの痛みと向き合い、どう未来へ歩み出すのか。繊細な人間模様が、本作らしいユーモアと温かさで綴られていく。

シーズン3の配信直後にシーズン4という「約束」が交わされた今、彼らの再生の物語はさらなる広がりを見せることになりそうだ。

『シュリンキング 悩めるセラピスト』シーズン1〜3はApple TVで独占配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：Deadline

