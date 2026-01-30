亀田製菓（新潟市）が、2月5日に発売されるRPG「ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）」（スクウェア・エニックス）とのコラボ商品「亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味（37グラム）」と「亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味（37グラム）」を2月3日から期間限定で発売します。

【写真】コレが「ちからのたね」と「すばやさのたね」だ！ ビジュアルを比較！

同ゲームの「ちからのたね」は、キャラクターの「ちからが少しだけ上がる種」で「使ったらなくなる」アイテム。同じく「すばやさのたね」もキャラクターの「すばやさが少しだけ上がる種」で「使ったらなくなる」アイテムです。

コラボ商品の「ちからのたね味」は、ゲームに登場する「ちからのたね」からイメージを膨らませ、チキンやショウガのうまみをベースにひと口目からニンニクのパンチをしっかりと感じられる味わいで、食べるだけで“ちからがアップしそう”な力強い味になっています。一方の「すばやさのたね味」は、「すばやさのたね」をイメージして、唐辛子の辛みをアップさせた、辛いけれども止まらない味わい。ひと口食べれば“スピードがアップしそう”なシャープな味に仕立てられています。

パッケージでは、「なんと あのたねを みつけた！」と“ドラクエ風”のキャッチコピーを使用。「ちからのたね味」ではキングスライム、「すばやさのたね味」ではスライムをそれぞれ採用しています。

「亀田の柿の種」の担当者は「私自身、ドラゴンクエストをプレイする一人のファンとして、ゲームに登場する“たね”を実際に食べられたら……と夢見ていました。その思いを形にできた今回のコラボは、まさに夢の実現です」とコメント。

さらに、「味わいやパッケージデザインを考える過程では、ゲームの世界観をどう表現するかにこだわり、ワクワクしながら取り組みました。ぜひ、ゲームを楽しみながらこの“たね”を味わって、主人公になった気分を感じていただけたらうれしいです」と話しています。

2月末まで、全国のローソン限定で販売。

