【KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ】 4月23日 発売予定 価格：3,960円～ プレイ人数：1人

コロプラは、Nintendo Switch用デッキ構築タワーダンジョン「KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ」を4月23日に発売する。価格は3,960円より。

本作は、ゲームクリエイターの金子一馬氏が描く独創的なダークファンタジーの世界観に、デッキ構築型ローグライクの緊迫したゲームシステムが融合した作品。プレーヤーは国家守護組織のエージェント「ツクヨミ」となり、謎の結界で閉ざされた東京・湾岸エリアの超高層複合施設「THE HASHIRA（ザ・ハシラ）」へ潜入する。異形の存在「神魔（じんま）」を使役し、頂上を目指す過酷な任務に挑む。

また、1月29日よりニンテンドーeショップおよび特装版取扱サイトにて予約受付が開始されている。

ゲームの特徴

金子一馬氏が描く、神と悪魔と人が交錯する物語

【金子一馬 最新作『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』アナウンストレーラー】

本作のコンセプト、世界観設定、メインキャラクターデザインを手がけるのは、独自のアートスタイルで世界的な評価を受ける“神魔画家”金子一馬氏。突如として閉鎖空間と化した東京・湾岸エリアの超高層タワーマンション「THE HASHIRA（ザ・ハシラ）」を舞台に、国家守護組織「ツクヨミ」と、異形の存在「神魔（じんま）」が入り乱れる重厚な群像劇が展開する。古今東西・世界各地の伝承をベースに、現代的な解釈や意匠が取り入れられた神魔のデザインに加え、神話と現代テクノロジーが融合したダークでソリッドな世界観がプレーヤーを非日常の戦いへと誘う。

手札3枚×高速戦術。直感と戦略が交差するカードバトル

“3枚”が切り拓く、思考のスピードバトル

本作のルールは至ってシンプルで、手札の上限は常に「3枚」。選択肢を最小限に絞ることで、カードバトル特有の「長考」を排除し、スピーディーかつスリリングなバトル展開が味わえる。

攻防一体の「神魔札」システム

カードタイプは「攻撃」、「バランス」、「防御」があり、敵の動きを予測し、手札を入れ替える直感的な操作と、1手のミスが命取りになる奥深い戦略性が特長。シンプル操作で味わえる、研ぎ澄まされた戦術体験を楽しめる。

探索の履歴が“最強”を創り出す。プレーヤーの選択で進化するデッキ構築システム

プレーヤーの選択がカードとなって還ってくる「創成札」システム

本作のデッキビルディングは、単にカードを集めるだけではない。探索中のプレーヤーの選択そのものが、切り札となる「創成札（そうせいふだ）」の性能や種類に変化をもたらす。探索中に力尽きたとしても、入手した創成札はアーカイブとして記録され、次回の探索で再入手の機会が残される。ダンジョンへ挑むたびにデッキの選択肢が増え、プレーヤーごとに全く異なる「最適解」が生まれる。これが本作独自のデッキ構築の醍醐味となっている。

あらすじ

【「KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ」あらすじ】

20XX年、東京。

湾岸エリアにそびえ立つ、超高層複合施設「THE HASHIRA」。

洗練を極めた意匠と先進技術の融合が、その地に住む者たちに比類なき充足感をもたらしていた。

だが、その輝きは一夜にして暗転する。

突如として発生したプラズマの結界がビル全体を包み込み、外界を完全に遮断。

逃げ場を失いパニックに陥った人々を、空間の裂け目から現れた異形の存在「神魔」が蹂躙していった未曾有の事態の中、超国家的組織「維持正常化機構」に所属するエージェント「十六夜月のツクヨミ」は人外の巣窟と化した摩天楼へ潜入する。

塔の頂で待つのは、世界の調和か、それとも古の神による破滅かーーーーー。

クリエイタープロフィール

【金子一馬氏（Kazuma Kaneko） コンセプトプランナー / 神魔画家】

1988年、株式会社アトラスに入社。「真・女神転生」シリーズや「ペルソナ」シリーズなどの企画・開発に携わり、コンセプトメイキングから世界観の設計、メインキャラクターデザインまでをトータルに手がける。その独創的なデザインと世界観設定は国内外で熱狂的な支持を集める。2023年に株式会社コロプラへ入社。本作「KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ」ではコンセプトプランナーとして、原案・世界観設定・キャラクターデザインを担当している。

製品ラインナップ

通常版を含めた、以下3種類はニンテンドーeショップページで予約を受け付けている。

□商品ページ

通常版「KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ」（ダウンロード専用）

価格：3,960円

DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～壱～」（ダウンロード専用）

価格：1,320円

特別な「創成札」をゲーム内で使用できる追加コンテンツ。

【セット内容】

シヴァ、ハトホル、ネフティス、オルクス、コンス

デジタルデラックスエディション（ダウンロード専用）

価格：4,960円

通常版にDLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～壱～」が付属。

コロプラ公式ショップ「マジゲット」にて特装版2種類の予約を受け付け中

以下2種類の特装版「月神BOX」と「神魔画家BOX」はコロプラ公式ショップ「マジゲット」での予約受付商品。完全数量限定商品となり、商品の発送は6月を予定。また、パッケージ版は特装版への同梱のみとなり、単体のみでの販売は行なわれない。

豪華アイテムを同梱した「月神BOX」

価格：19,800円

限定特装版「月神BOX」は専用の特製BOX入り。ゲーム本体に加えて、5大アイテムが同梱される。

【限定特装版「月神BOX」 内容】 「KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ」ゲームソフト（パッケージ版） 限定リアルグッズセット- 特製アートブック- オリジナルサウンドトラック- 特製アクリルパネル- リアル「神魔札・第六天魔王」- リアル「大神賽銭」セット（特製収納箱入り）- 特製化粧箱

□予約受付ページ

金子一馬直筆サイン入りグッズを同梱した100セット限定「神魔画家BOX」

価格：98,800円

限定100セットのみ販売

限定特装版「神魔画家BOX」には「月神BOX」の内容に加え、3大アイテムが同梱される。

【限定特装版「神魔画家BOX」 内容】 「KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ」ゲームソフト（パッケージ版） 限定リアルグッズセット- 「月神BOX」グッズセット一式- 金子一馬 直筆サイン入り“幻の神魔”プリモアート（シリアルナンバー入り）- リアル「ソロモンの指輪」（特製ケース入り）- 特製 ピンバッジセット

□予約受付ページ

(C)COLOPL, Inc.

※通常版パッケージソフト単体での販売は行なっておりません。

※画像はイメージです。

※内容・仕様は予告なく変更になる可能性があります。