¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤Ç¤â¡Ö°ìÈÖ¤Ï¤¿¤Ö¤ó¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡×¡¡Æ±Î½¤¬¾Ú¸À¡Ä·ãÁý¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ø¤Î¡È»¦Åþ¡É
¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÂçÃ«¿Íµ¤¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¤¬¡¢ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÎ¢»ö¾ð¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éºÇ¤â¥µ¥¤¥ó¤ä¼Ì¿¿¤òµá¤á¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°ìÈÖ¤Ï¤¿¤Ö¤ó¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢»Ê²ñ¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó»á¤¬¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ë¡Öº£¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡ËÍÌ¾¤ÊÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥µ¥¤¥ó¤È¤«¼Ì¿¿¤È¤«¡¢µå¾ì¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¯¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤ä¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤é¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ·¤¤¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤¬ºÇ¤â¥Õ¥¡¥óÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Ï¤¿¤Ö¤ó¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤ä¤Ï¤êÀ¤³¦Åª¤Ê¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡É¤Î¿Íµ¤¤ÏÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÃæ¤«¤éÃ¯¤«°ì¿Í¤òÁª¤Ö¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¿Íµ¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ë¼¡¤¤¤ÇÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê³Î¼Â¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡£¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤â¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ïµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÈà¤ÎºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢°ìµ¤¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¤«¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¡¢²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê»×¤¦¤«¤é¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¿´Íý¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¤À¤«¤éµîÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ï¡¢¡Ê¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡ËÁêÅö°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤«¤Ê¡×¤ÈÄù¤á³ç¤ê¡¢²þ¤á¤ÆÂçÃ«¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë