¡Úµð¿Í¡Û¥´¥¸¥é¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡¡à¾¾°æ½¨´î»á¡ß»øá¸ú²Ì¤ÇµÜºê¸©»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ïµ¯¤¤ë¤«
¡¡¥´¥¸¥é¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡½¡½¡£µð¿Í¤ÎµåÃÄ£Ï£Â¡¦¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£²·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëµð¿Í¤ÎµÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¤¸¤¯µÜºê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»öÁ°¹ç½É¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¸½ÃÏ¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÏÁá¤¯¤â´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾°æ»á¤¬µð¿Í¥¥ã¥ó¥×¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤Ç¡¢£²·îÃæ½Ü¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®Í½Äê¡£²áµî¤Ë¤Ï²¬ËÜ¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤éÍË¾¼ã¼êÁª¼ê¤Ø¤Î»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤ºÍÇ½³«²Ö¤Ø¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤ËÆ±ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹ç½É¤Ë¤âË¬ÌäÍ½Äê¤Ç¡¢Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¼óÇ¾¿Ø¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍê¤â¤·¤¤½õ¤Ã¿Í¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡£²Ç¯Á°¤Ëµð¿Í¥¥ã¥ó¥×¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤âà¾¾°æ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼á¤ËÊ¨¤¤¤¿µÜºê¡£¥´¥¸¥é¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ò¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢¾¾°æ»á¤¬°ÜÆ°¤¹¤ì¤Ð·²½°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤ë°ÛÍÍ¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î²áÇ®¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤½¤¦¤À¡£
¡¡µÜºê»ÔÆâ¤Ç°û¿©Å¹¤ò±Ä¤àÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹ç½É¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤Ç£²Ç¯Á°¤ÎÈæ¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¡Ö£³Ç¯Á°¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÄ¾Á°¹ç½É¤Î»þ¤Ï¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤¬Âç½ÂÂÚ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ë¾¾°æ¤µ¤óÌÜÅö¤Æ¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£µÜºê»Ë¾åºÇÂç¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤Þ¤Ç¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡Ö»ø¡ß¥´¥¸¥é¡×¤ÇÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤¬¡¢µÜºê¤Î³¹¤Ë¤âÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Î²¸·Ã¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£Á°½Ð¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Öº£²ó¤ÏÉý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬µÜºê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢Ãë¤âÌë¤âµÜºê¤Î³¹¤ÏÁêÅö½á¤¦¤Ï¤º¡£¥¦¥Á¤âº£Ç¯¤ÏµÙ¤ß¤Ê¤·¤ÇÆ¯¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡£²·î£±Æü¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤òÁ°¤ËÁá¤¯¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëµÜºê¡£¥´¥¸¥é¤ÎºÆ¾åÎ¦¤òº£¤«º£¤«¤ÈÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£