あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、テレビアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」とのコラボキャンペーンを2月4日から期間限定で実施します。スシローが「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズとコラボするのは、初めてです。

【写真】ヤバイ！ イギーの“等身大パネル” 全員に当たるプレートも超イイ！

コラボキャンペーンでは、主人公の空条承太郎をはじめ、花京院典明、ジャン・ピエール・ポルナレフ、イギー、ディオといった人気キャラの描き下ろしイラストがデザインされたコラボ限定ピック（全9種類）が付くコラボ寿司「サーモン明太子マヨ炙（あぶ）り」「厳選まぐろ赤身食べ比べ」（ともに260円〜）が発売。

さらに、コラボ限定ステッカー（全7種類）が付属する「とろ〜りチーズのフライドポテト」（350円〜）、コラボ限定トラベルステッカー（全7種類）付属の「おすすめ彩り5種盛り」（980円〜）、コラボ限定プレート（全4種類）付属のソフトドリンクセット（1300円〜）も販売されます。

コラボ限定ステッカーは、利用可能期間中に何度でも使える「5％OFFクーポン」が付き、コラボ限定トラベルステッカーでは、裏面に印字された二次元コードにアクセスし、シリアルコードを入力すると抽選で10人に「コラボ限定イギーほぼ等身大パネル」が当たるキャンペーンも行われます。

さらに、スシロー公式「X」またはインスタグラムのアカウントでは、「承太郎＆DIO等身大パネルセット」とスシローで使用できる5000円分の食事券などが当たるプレゼントキャンペーンなども実施。

※価格は店舗によって、異なります。