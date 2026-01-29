さらなる疑惑も…『探偵ナイトスクープ』ヤングケアラー問題で“やらせ告白”したABCを直撃取材した

番組の編集・構成上の演出として表現

１月23日に放送された『探偵！ ナイトスクープ』（ABCテレビ、関西ローカル）において、依頼者が「ヤングケアラー」ではないかと騒動になっている。

依頼者として出演したのは、広島県に住む小学６年生の男児。６人きょうだいの長男で、両親は共働きで家庭内の家事は長男と父親で担当しているという。

これが放送されると、長男が親に家事や育児を任されているヤングケアラーではないかと、ネットなどで炎上。母親のSNSも特定され誹謗中傷のコメントなども書き込まれる事態となっている。

この“ヤングケアラー疑惑”に対し、自民党経済産業部会長の小林史明前衆院議員が25日にXで、

〈行政機関と共有し、教育委員会含め丁寧に対応していただくことになりました〉

と投稿するなど、政界を巻き込んだ騒動にまで発展している。

そんな中、探偵！ ナイトスクープ側が１月26日に、公式サイトで“演出”を認めたことで、さらに話題に火をつけた。

〈当該放送において、普段は基本的に家にいて家事・育児を担当している父親が乳幼児を残して外出する場面、および当該VTRの最後に母親が、「米炊いて、７合」といった発言は、番組の編集・構成上の演出として表現したものです。これらは、取材対象者の実際の生活状況や日常の全体像をそのまま示したものではありません〉

とコメント。さらに長男からの依頼内容の文面が、放送では

〈正直、長男やるの疲れました。生まれてから長男しかやったことがないので一日だけでもいいので次男になりたいです〉

といった部分も番組側が演出した“作文”だったという。依頼の原文は、

〈家族８人みんなで家事や育児を協力しあって頑張っているが、他の兄弟よりも僕が一番頑張っている。他の家族の子供と比べてどうなのか調査してほしい〉

という趣旨だったと明かした。さらに長男は週に３〜４回は大好きなバスケットを習うなどの時間もあるという。

番組側の発表文を見ればオンエアの内容と大きく異なる印象を受ける。コメントの中にある

〈番組の編集・構成上の演出として表現〉

という部分が“やらせ公表”とされ、ネットなどではさらに炎上している。

“エア依頼”疑惑も浮上し

「この番組は一般人からの依頼としているが、構成作家も数多く関わっている。“たっぷり”と演出していることは、業界内で有名ですよ」

と話すのは、在阪のテレビ局プロデューサーだ。

「面白くするために依頼者に演出をお願いすることはよくある。この番組は極力ナレーションを少なくしているため、依頼者が協力して次の展開やオチにいけるようコメントさせられることも多い。母親の『米炊いて、７合』という発言もまさにそれ。演出がいきすぎて、依頼者に矛先が向くことへの配慮が足りなかったのでは」（在阪テレビ局プロデューサー）

番組の演出方法に沿うよう、依頼者を“演出”しているのは日常茶飯事だったようだ。

また番組に知人が依頼者として出演したという別のテレビ局関係者からは、衝撃の告白が……。

「ある商品を探偵と一緒に探して手に入れるという内容の回で、芸能系の仕事をしている私の知り合いが“依頼者”として出演したことがありました。後日テレビ局でばったり会ったので『探偵！ ナイトスクープ出てましたね。依頼したんですか？』と聞いたら『いや、僕からは依頼なんてしていないんですよ……』と言っていたので、番組側が依頼そのものを“作り上げているのでは”と思って、びっくりしたことを思い出しました」

週に３本も面白い依頼がコンスタントに来ることは難しいだろう。ときどき、依頼文のみで依頼者が放送に登場しない回もあり、そうなると“本当に依頼者は存在するのか？”という、番組の存在意義を揺るがしかねない“エア依頼”疑惑も浮かんでくる。

そこで、本サイトは『探偵！ ナイトスクープ』を放送するABCテレビに“疑惑”について直撃取材をした。

Q、今回の問題となった放送回以外にも、依頼内容を演出で変更することはありますか？

「通常ご依頼文をいただきまして、番組スタッフと取材対象者様とお話し合いも含めて、取材趣旨の説明、それから同意確認というものを行います。その上で編集、放送という形に至りますので、その間の編集構成に関しては、基本的に当社のほうが責任を持って、決して取材対象者の意図に沿わないことや、不快に思うような部分に関しては一切行わないことになっております。演出という部分でご納得いただいた上での放送にはなります」

Q、依頼そのものが来ていないのに、番組側で依頼を作り上げたことはありますか？

「それはないです。この番組は長年続いておりますけれども、基本は依頼文からの起点でございますので、先ほども申しましたとおり、その依頼文に基づいてのご相談というのは演出上あることに関しては今回も同じなんですけれども、ゼロからこちらでということは一切ございません。依頼者が登場しない回は、ご本人がなかなか出づらいとか、各事情があると思いますので、一概に今の段階では言えませんが、ゼロからというところに関してはないということだけお伝えさせていただきます」

Q、今後、過去の放送回にさかのぼって、やらせ等の調査をすることはありますか？

「これまでもその辺りはきちんと考えた上で放送しております。ただ今回、皆様からのご意見を含め、いろいろな形でいただくことに関しましては、反省をしているところであります。結果として取材対象者への強い批判、誹謗中傷まで発生しているという状況に関しては真摯に受け止めています」

関西を代表する人気番組である探偵！ ナイトスクープ。バラエティー番組とはいえ、行き過ぎた演出は許容範囲を超えていたのかもしれない――。