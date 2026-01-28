ABCテレビ（朝日放送）の「探偵！ナイトスクープ」の放送内容を巡って炎上している問題が、意外な展開を見せている。これまでは出演者の両親に批判が殺到し、その是非を巡ってネット上で議論が起きていた。ところがABCテレビが1月26日に公式サイトを更新し、番組に「演出」や「構成」、「改稿」があったと釈明したことで、今度はABCテレビが炎上する事態になったのだ。＊＊＊【写真を見る】ABCテレビのHPに掲載された【1月23日放