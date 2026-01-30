《取材対象者およびご家族の方々が、放送をきっかけに強い批判や誹謗中傷、詮索にさらされ、日常生活もままならない現状について、番組として強い懸念を抱いています》1月23日に放送された内容をめぐり波紋が広がっていた人気番組『探偵！ナイトスクープ』（ABC・テレビ朝日系）。25日には番組は公式サイトで冒頭のようにコメントを掲載した。この日の『ナイトスクープ』の依頼人として登場したのは、6人きょうだいの長男の小学6年